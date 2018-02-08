Кабмин раскрыл зарплату Гройсмана за год

За 2017 год премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил 350,6 тыс. грн заработной платы. Такие данные предоставил секретариат Кабинета министров в ответ на запрос. Таким образом, в среднем зарплата премьера за месяц составляла 29,2 тыс. грн, сообщает “Сегодня”.

В Кабмине отметили, что за год составляющие общей суммы зарплаты были такими:

оклад – 183,2 тыс. грн;

надбавки за выслугу лет – 61 тыс. грн;

надбавка за интенсивность труда – 82,44 тыс. грн;

индексация – 1,98 тыс. грн;

отпускные – 31 тыс. грн;

командировочные – 31 тыс. грн.

При этом удержанные налоги и сборы составили 84,95 тыс. грн, то есть “на руки” годовая зарплата Гройсмана составила 265,65 тыс. грн. Средняя зарплата за месяц с учетом вычтенных налогов – 22,13 тыс. грн.