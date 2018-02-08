Кабмин раскрыл зарплату Гройсмана за год

За 2017 год премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил 350,6 тыс. грн заработной платы. Такие данные предоставил секретариат Кабинета министров в ответ на запрос. Таким образом, в среднем зарплата премьера за месяц составляла 29,2 тыс. грн,
В Кабмине отметили, что за год составляющие общей суммы зарплаты были такими:
При этом удержанные налоги и сборы составили 84,95 тыс. грн, то есть “на руки” годовая зарплата Гройсмана составила 265,65 тыс. грн. Средняя зарплата за месяц с учетом вычтенных налогов – 22,13 тыс. грн.
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