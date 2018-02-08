Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"

Глава Всемирного банка сравнил криптовалюты с “пирамидами”, подняв вопрос о легитимности цифровых валют, таких как биткоин.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Что касается использования биткоина или некоторых [других] криптовалют, мы также смотрим на это, но мне говорят, что подавляющее большинство криптовалют, по сути, представляют собой “пирамиды”, – сказал президент Всемирного банка Джим Ён Ким на мероприятии в Вашингтоне в среду.

“До сих пор не совсем ясно, как это будет работать”, – добавил он.

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Банк развития “внимательно рассматривает” технологию блокчейн. Есть надежда, что технология может быть использована в развивающихся странах, чтобы “следить за деньгами более эффективно” и снижать уровень коррупции, отметил Ким.