Bitcoin уверенно дорожает после обвала

Курс криптовалюты Bitcoin поднялся выше 8 тысяч долларов после резкого падения ниже 6 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk,
Так, курс Bitcoin в 9:13 по киевскому времени повысился до 8 134 доллара. Сегодняшний пик был достигнут приблизительно в 7:30 по киевскому времени – 8 233 доллара. При этом после падения курс успел пиково подняться до 8 582 доллара за “монету” вечером 7 февраля. Последний раз на этих уровнях Bitcoin торговался 4 февраля на пути к двухмесячному “дну”.
За сутки стоимость биткоина повысилась более чем на 7%. Остальные криптовалюты также демонстрируют рост – на 1-9%. Капитализация криптовалютного рынка составляет 381 млрд долларов. На долю Bitcoin приходится 35,7% рынка.
Некоторые эксперты полагают, что Bitcoin окончательно прошел “дно” падения и вернулся к устойчивому росту.
“Резкий рост Bitcoin объясняется осторожно-оптимистичным тоном Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле фьючерсами. Инвесторы, похоже, уделили внимание тому факту, что в Комиссии видят потенциал в технологии блокчейн”, – отмечает аналитик CoinDesk Омкар Годбол.
Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты. Например, на прошлой неделе американские финансовые холдинги Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase начали отклонять платежи по покупке криптовалют, которые осуществляются с помощью кредитных карт. С 5 февраля такое же решение приняла британская банковская группа Lloyds Banking Group. Вслед за Lloyds к кредитным организациям, запретившим своим клиентам покупать биткоины и другую криптовалюту по кредитным картам, присоединился британский банк Virgin Money.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – ПорошенкоВчера, 21:15 - 998 39
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 2301 24
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 3002 16
В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогнозВчера, 19:00 - 3413 11
Ольга Решетник: Глобальная деоффшоризация. Готов ли украинский бизнес?Вчера, 16:35 - 779 9
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 модели5 ч. назад - 3548 5
В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогнозВчера, 19:00 - 3413 11
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 3002 16
Какие дороги будут ремонтироваться в 20186 ч. назад - 2663
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 2301 24
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Вчера, 10:10 - 1706 2
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Позавчера, 15:10 - 2156
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1606 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3404 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2092
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Україні слід змінювати модель економіки – ГройсманОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок