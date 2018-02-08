Bitcoin уверенно дорожает после обвала

Курс криптовалюты Bitcoin поднялся выше 8 тысяч долларов после резкого падения ниже 6 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, пишет Сегодня

Так, курс Bitcoin в 9:13 по киевскому времени повысился до 8 134 доллара. Сегодняшний пик был достигнут приблизительно в 7:30 по киевскому времени – 8 233 доллара. При этом после падения курс успел пиково подняться до 8 582 доллара за “монету” вечером 7 февраля. Последний раз на этих уровнях Bitcoin торговался 4 февраля на пути к двухмесячному “дну”.

За сутки стоимость биткоина повысилась более чем на 7%. Остальные криптовалюты также демонстрируют рост – на 1-9%. Капитализация криптовалютного рынка составляет 381 млрд долларов. На долю Bitcoin приходится 35,7% рынка.

Некоторые эксперты полагают, что Bitcoin окончательно прошел “дно” падения и вернулся к устойчивому росту.

“Резкий рост Bitcoin объясняется осторожно-оптимистичным тоном Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле фьючерсами. Инвесторы, похоже, уделили внимание тому факту, что в Комиссии видят потенциал в технологии блокчейн”, – отмечает аналитик CoinDesk Омкар Годбол.

Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты. Например, на прошлой неделе американские финансовые холдинги Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase начали отклонять платежи по покупке криптовалют, которые осуществляются с помощью кредитных карт. С 5 февраля такое же решение приняла британская банковская группа Lloyds Banking Group. Вслед за Lloyds к кредитным организациям, запретившим своим клиентам покупать биткоины и другую криптовалюту по кредитным картам, присоединился британский банк Virgin Money.