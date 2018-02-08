Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 модели

В январе 2018 года свою первую регистрацию в Украине прошли 188 электромобилей, что на 19% больше, чем в январе 2017 года.
Основную массу в этом объеме составили автомобили, бывшие в эксплуатации – 86%.
Об этом
Больше половины зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей получили номера всего в трех регионах:
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Самым популярным электромобилем у украинцев остается Nissan Leaf – владельцами этой модели в январе стали 124 чел. При этом январский показатель Nissan Leaf по сравнению с прошлым годом уменьшился на 14%.
На втором месте – BMW i3. В активе у этой модели 19 первичных регистраций за месяц – в пять раз больше, чем в январе 2017 года.
Замыкает лидерскую тройку Tesla Model S, которую выбрали 10 автомобилистов, против двух годом ранее.
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