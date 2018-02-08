Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для Украины

Прокуратура немецкого города Галле возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

“По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину”, – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в ГФС сообщили, что на территории Украины незаконно находятся более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.