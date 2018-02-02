День Финансов, 2 февраля: Порошенко без завода, новый стандарт для автогаза, 800 тыс. за "серые" айфоны, «вышки Бойко» на продажу

В пятницу, 2 февраля много новостей было вокруг транша МВФ {Быть или не быть, вот в чем вопрос}. Как эксперты, так и НБУ старались спрогнозировать как же решение МВФ отразится на экономике и гривне:
Вот такое мнение у эксперта – Президента Европейской бизнес ассоциации:
“Ожидаем на конец 2018 года 29,5 грн/$1, на конец 2019 года – $30,5 грн/$1”, – сказал он в ходе традиционного обсуждения макропрогноза на год Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве. При этом он отмечает, что без денег МВФ может быть, конечно, хуже, намного хуже.
А вот, что по этому поводу говорят в НБУ:
В Нацбанке уверены, что досрочное прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом может усилить девальвационные ожидания и грозит ростом вероятности проблем с обслуживанием внешних займов. Напомним, в 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов.
Кстати, НБУ резко ухудшил прогноз золотовалютных резервов. Регулятор считает, что внешние выплаты по госдолгу в условиях ограниченного финансирования Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций приведут к снижению золотовалютных резервов.
А пока идет обсуждение по траншу…
Россия отобрала у Порошенко завод в Крыму. Правительство России перевело в федеральную собственность “национализированный” Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.
В Украине начал действовать новый стандарт качества автогаза. С 1 февраля в Украине начал действовать новый стандарт качества автогаза. Его требования значительно выше действующего до сих пор ДСТУ.
Украинец возместил государству 800 тысяч за “серые” айфоны. Гражданин, который незаконно ввез 203 айфона, вернул государству неуплаченные налоги в размере 800,9 тыс. грн.
Украина может продать захваченные Россией в аннексированном Крыму самоподъемные буровые установки – так называемые “вышки Бойко”. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Гройсман рассказал широкой общественности, почему 2017 год стал знаковым для роста бизнеса в Украине. В частности, американского.
Кабмин собрался одолжить у китайцев $7 млрд. Отметим, Китай входит в десятку государств – крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в УкраинеВчера, 10:00 - 3343 65
Артем Ковбель: Литва завоевывает блокчейн. Чему может поучиться Украина?Вчера, 10:30 - 892 22
Украина может продать "вышки Бойко" в КрымуВчера, 15:30 - 1521 20
Россия "отжала" у Порошенко завод в КрымуВчера, 10:45 - 5938 13
Дайте на инфраструктуру: Кабмин намерен одолжить у китайцев $7 млрдВчера, 12:45 - 1292 11
Россия "отжала" у Порошенко завод в КрымуВчера, 10:45 - 5938 13
Миллион пользователей отказались от FacebookВчера, 06:00 - 3984 2
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в УкраинеВчера, 10:00 - 3343 65
Копейка к копейке: богатейший человек мира за один вечер заработал 6,5 млрд долл.Вчера, 17:45 - 2922 3
ЗАЗ поведал о своих планах на 2018 годВчера, 17:00 - 2753 10
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздухВчера, 15:10 - 307
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Позавчера, 15:10 - 1262
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 756
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1983 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4421
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Смысл открытия депозита в гривне?Банківські депозити