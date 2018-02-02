День Финансов, 2 февраля: Порошенко без завода, новый стандарт для автогаза, 800 тыс. за "серые" айфоны, «вышки Бойко» на продажу

В пятницу, 2 февраля много новостей было вокруг транша МВФ {Быть или не быть, вот в чем вопрос}. Как эксперты, так и НБУ старались спрогнозировать как же решение МВФ отразится на экономике и гривне:

Вот такое мнение у эксперта – Президента Европейской бизнес ассоциации:

“Ожидаем на конец 2018 года 29,5 грн/$1, на конец 2019 года – $30,5 грн/$1”, – сказал он в ходе традиционного обсуждения макропрогноза на год Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве. При этом он отмечает, что без денег МВФ может быть, конечно, хуже, намного хуже.

А вот, что по этому поводу говорят в НБУ:

В Нацбанке уверены, что досрочное прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом может усилить девальвационные ожидания и грозит ростом вероятности проблем с обслуживанием внешних займов. Напомним, в 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов.

Кстати, НБУ резко ухудшил прогноз золотовалютных резервов. Регулятор считает, что внешние выплаты по госдолгу в условиях ограниченного финансирования Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций приведут к снижению золотовалютных резервов.

А пока идет обсуждение по траншу…

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