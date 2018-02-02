Украина может продать "вышки Бойко" в Крыму

Украина может продать захваченные Россией в аннексированном Крыму самоподъемные буровые установки – так называемые “вышки Бойко”.

Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Так, Луценко заявил, что Украина имеет решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок, которые находятся на временно оккупированных территориях Крыма.

“Однако, это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту, который потом может начинать процесс по их возврату в собственность, или по взысканию средств за их изъятие у законного собственника. Такие прецеденты в судовой практике, арбитражной практике мира существуют и мы пойдем и по этому пути также”, – отметил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявлял, что хищение средств на покупке так называемых “вышек Бойко” организовали экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение.