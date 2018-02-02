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В Украине начал действовать новый стандарт качества автогаза

В Украине начал действовать новый стандарт качества автогаза

“С 1 февраля в Украине начал действовать новый стандарт качества автогаза. Его требования значительно выше действующего до сих пор ДСТУ. Так, по новым правилам содержание серы в автогазе не должно превышать 50 грамм на тонну. Кроме этого, должна быть свободная вода при температуре ноль градусов Цельсия и снижено количество непредельных углеводородов”, – сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Эксперт отметил, что многие компании-трейдеры и производители сжиженного газа уже перевели качество своего товара на более высокий уровень. Они перешли с использования марки “Смесь пропан-бутана техническая” на марку “Пропан-бутан автомобильный”.

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“Это обычное дело для развивающегося рынка – сначала растет объем, а затем возрастает качество. Многие трейдеры, а также производители подготовились заранее и в борьбе за клиента перешли на использование качественного товара – марки ПБА”, – прокомментировал Сиренко.

По материалам Газета по-Украински
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