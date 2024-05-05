Можно ли пересечь украинскую границу без загранпаспорта в 2024 году — Finance.ua

Можно ли пересечь украинскую границу без загранпаспорта в 2024 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

Можно ли пересечь украинскую границу без загранпаспорта в 2024 году

В начале полномасштабного вторжения миллионы украинцев пересекали границу на основании внутреннего паспорта. Однако в течение двух лет войны правила и требования менялись и обновлялись. Можно ли пересечь украинскую границу без загранпаспорта в 2024 году?

Выезд из Украины без загранпаспорта

Еще в 2023 году страны-соседи Украины вернулись к общим требованиям по пересечению украинской границы.

Поэтому в 2024 году выезд за пределы Украины большинства граждан производится исключительно на основании действительного загранпаспорта. Выехать по внутренним паспортам можно только в редких случаях.

Когда украинец может выехать за границу по внутреннему паспорту

Если человек следует из зоны проведения активных боевых действий, пересекает границу как беженец и имеет объективные основания, что не может быстро восстановить или оформить загранпаспорт, тогда этому лицу, в качестве исключения, могут позволить пересечь границу на основании внутреннего паспорта.

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В этом случае сотрудники Пограничной службы Украины подробно изучают все обстоятельства выезда и консультируются с представителями сопредельной страны, чтобы выяснить, пропустят ли они украинца без загранпаспорта.

Могут ли украинские дети выехать за границу исключительно на основании свидетельства о рождении?

В 2024 году украинские дети имеют право выезжать за границу на основании исключительно свидетельства о рождении. Такая норма прописана в правилах пересечения границы и была согласована с пограничными службами стран-соседей.

Возвращение в Украину без загранпаспорта

В Украине утвержден четкий перечень документов, на основании которых граждане страны имеют право пересекать границу: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, проездной документ ребенка (действующий в течение срока, на который он выдан), удостоверение личности моряка и удостоверение члена экипажа.

Однако если во время пребывания за границей украинец потерял или повредил свой паспорт, срок его действия истек, или он был признан недействительным по другим причинам, документом, который предоставит право на въезд в Украину, станет удостоверение личности на возвращение в Украину.

Кроме граждан Украины, данное удостоверение могут получить лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Украине, иностранцы, которые в Украине признаны беженцами, или люди, нуждающиеся в дополнительной защите.

Как оформить удостоверение личности для возвращения в Украину?

Оформление и выдача удостоверения занимает от 1 до 5 рабочих дней.

Для этого заявитель подает в дипломатическое учреждение Украины за границей следующий пакет документов:

Анкету-заявление.

Документ (протокол, справку и т. п. ), выданный компетентным органом иностранного государства, который подтверждает факт обращения лица относительно потери или похищения документа, удостоверяющего личность, подтверждает гражданство Украины и дает право на выезд из Украины и въезд в Украину.



), выданный компетентным органом иностранного государства, который подтверждает факт обращения лица относительно потери или похищения документа, удостоверяющего личность, подтверждает гражданство Украины и дает право на выезд из Украины и въезд в Украину. Документ, удостоверяющий личность (при наличии).



Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус лица без гражданства, имеющего право на постоянное проживание в Украине (при наличии).



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Справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае рождения за границей ребенка, родители или один из родителей которого является гражданином Украины и постоянно проживает на территории Украины, и в случае, если такому ребенку не оформлялись документы, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины и//или дают право на выезд из Украины и въезд в Украину).

Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентным органом иностранного государства (при наличии).



Документ, удостоверяющий личность законного представителя (при подаче документов законным представителем).



Квитанцию ​​об уплате консульского сбора.



Срок действия удостоверения на возвращение в Украину — 30 дней. Однако он может быть продлен в случае болезни, несчастного случая или других особых оснований.

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