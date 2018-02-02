Украинец возместил государству 800 тысяч за "серые" айфоны

Гражданин, который незаконно ввез 203 айфона, вернул государству неуплаченные налоги в размере 800,9 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении гражданину, который уклонился от уплаты налогов в значительных размерах при ввозе в Украину 203 мобильных телефонов торговой марки Apple», – говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного производства было установлено, что по адресам ряда физических лиц в Украине без уплаты таможенных платежей через международные почтовые отправления поступает продукция компании Apple. В дальнейшем она продавалась через Интернет и неспециализированные магазины розничной торговли без уплаты налогов и отражения операций в соответствующей фискальной документации.
Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, причиненные государству убытки на общую сумму 800,9 тыс. грн возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.
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