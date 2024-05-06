Volkswagen презентовал новый ID.3 2024: как изменился популярный электрокар (фото) — Finance.ua
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Volkswagen презентовал новый ID.3 2024: как изменился популярный электрокар (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen презентовал новый ID.3 2024: как изменился популярный электрокар (фото)
Volkswagen презентовал новый ID.3 2024: как изменился популярный электрокар (фото)
Электромобиль Volkswagen ID.3 снова прошел модернизацию. Обновленную версию модели назвали Pro S, и она уже поступает в продажу в Европе по цене от 47 595 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.
Volkswagen презентовал новый ID.3 2024: как изменился популярный электрокар (фото)
Основное новшество — это более мощный электромотор на 231 л. с., заимствованный у родственного Cupra Born. С ним новый Volkswagen ID.3 Pro S разгоняется до 100 км/ч за 7,1 с — на 0,8 с быстрее 204-сильной версии.

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К тому же новый мотор имеет более низкий расход энергии, поэтому с несменной батареей емкостью 82 кВт∙ч запас хода вырос с 546 до 559 км. Также зарядка электрокара происходит несколько быстрее.
Volkswagen презентовал новый ID.3 2024: как изменился популярный электрокар (фото)
Дизайн Volkswagen ID.3 обновили в прошлом году, поэтому внешность не трогали. А вот салон обновили — установили более современную мультимедийную систему с большим 12,9-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенным ChatGPT. Среди опций появились парковочный автопилот, 480-ваттная акустика Harman Kardon и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.
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По материалам:
Фокус
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