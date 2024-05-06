Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего — Finance.ua

Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего Сегодня 05:03 — Личные финансы

Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего

На внутреннем рынке в течение апреля сервисные центры МВД зарегистрировали 124,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 58,6% больше по сравнению с апрелем 2023 года и на 44,1% больше, чем в марте-2024.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

«Это абсолютный количественный рекорд для внутреннего рынка, по меньшей мере, за прошедшие 10 лет», — сказано в сообщении.

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Однако около 40% сделок были оформлены между членами семей или родственниками.

«К таким действиям украинцев побуждают новые законы о мобилизации, в которых содержится норма по потенциальному изъятию автомобилей у физических лиц на оборонные нужды, если такое лицо владеет более чем одним транспортным средством», — пояснили эксперты портала.

Самые популярные марки на внутреннем рынке

Несмотря на вероятное влияние внешних «нестандартных» факторов, лидером среди производителей легковых автомобилей, в отношении которых в апреле на внутреннем рынке чаще всего заключали сделки купли-продажи, остается Volkswagen: этих легковушек было официально перепродано 15,3 тыс., что составляет 12,2% от общего объема всех сделок.

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На втором месте Renault с долей 6% и 7,5 тыс. сделок. На третьем — ВАЗ (6%, 7,5 тыс.). Четвертое место с долей 5,9% и 7,4 тыс. переоформленных автомобилей досталось Toyota. Замыкает первую пятерку Skoda с долей 5,2% и 6,6 тыс. сделок.

Таблица: eauto.org.ua

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место в очередной раз занял давний лидер украинского вторичного авторынка Volkswagen Passat (4,1 тыс. сделок). На втором месте находится Skoda Octavia (3,7 тыс. сделок).

Третью строчку занял Volkswagen Golf (3,1 тыс. сделок), на четвертой до сих пор держится Daewoo Lanos (2,8 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (2,1 тыс. сделок).

Таблица: eauto.org.ua

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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