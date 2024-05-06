Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего — Finance.ua

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Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего

Личные финансы
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Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего
Какие подержанные автомобили украинцы покупают на внутреннем рынке чаще всего
На внутреннем рынке в течение апреля сервисные центры МВД зарегистрировали 124,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 58,6% больше по сравнению с апрелем 2023 года и на 44,1% больше, чем в марте-2024.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
«Это абсолютный количественный рекорд для внутреннего рынка, по меньшей мере, за прошедшие 10 лет», — сказано в сообщении.
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Однако около 40% сделок были оформлены между членами семей или родственниками.
«К таким действиям украинцев побуждают новые законы о мобилизации, в которых содержится норма по потенциальному изъятию автомобилей у физических лиц на оборонные нужды, если такое лицо владеет более чем одним транспортным средством», — пояснили эксперты портала.

Самые популярные марки на внутреннем рынке

Несмотря на вероятное влияние внешних «нестандартных» факторов, лидером среди производителей легковых автомобилей, в отношении которых в апреле на внутреннем рынке чаще всего заключали сделки купли-продажи, остается Volkswagen: этих легковушек было официально перепродано 15,3 тыс., что составляет 12,2% от общего объема всех сделок.
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На втором месте Renault с долей 6% и 7,5 тыс. сделок. На третьем — ВАЗ (6%, 7,5 тыс.). Четвертое место с долей 5,9% и 7,4 тыс. переоформленных автомобилей досталось Toyota. Замыкает первую пятерку Skoda с долей 5,2% и 6,6 тыс. сделок.
Таблица: eauto.org.ua
Таблица: eauto.org.ua

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место в очередной раз занял давний лидер украинского вторичного авторынка Volkswagen Passat (4,1 тыс. сделок). На втором месте находится Skoda Octavia (3,7 тыс. сделок).
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Третью строчку занял Volkswagen Golf (3,1 тыс. сделок), на четвертой до сих пор держится Daewoo Lanos (2,8 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (2,1 тыс. сделок).
Таблица: eauto.org.ua
Таблица: eauto.org.ua
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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