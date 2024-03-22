Лучшие подержанные авто до $10 тысяч: рейтинг 2024 года — Finance.ua

Лучшие подержанные авто до $10 тысяч: рейтинг 2024 года Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Лучшие подержанные авто до $10 тысяч: рейтинг 2024 года

В условиях современной экономики покупка нового автомобиля может оказаться не лучшим финансовым решением. Подержанные автомобили, как правило, значительно дешевле, а благодаря широкому выбору на рынке можно найти модель, которая будет отвечать вашим потребностям и бюджету.

Рынок б/у автомобилей всегда был динамичным, предлагая широкий спектр вариантов на любой бюджет. iSeeCars подготовили рейтинг самых лучших транспортных средств, которые можно приобрести в 2024 году по цене до 10 тысяч долларов.

2014 FIAT 500L (7,6/10)

Для людей, которые любят обычный Fiat 500, но не удовлетворены его крохотными размерами, четырехдверный Fiat 500L 2014 года покажется хорошей альтернативой.

500L действительно сочетает индивидуальность миниатюрного хэтчбека с пространством кроссовера, но для транспортного средства, которое должно удовлетворять потребности семьи, оно имеет несовершенную трансмиссию, тормоза, настройку подвески и интерьер.

2017 Mitsubishi Mirage G4 (7,6/10)

Mitsubishi Mirage вернулся в 2017 году после годичного перерыва с множеством новых обновлений. Благодаря небольшому радиусу поворота и легкому управлению автомобилем легко маневрировать в густонаселенных условиях.

Кроме того, вам непременно понравится высокая экономия топлива и доступная цена этого хэтчбека.

2015 Шевроле Spark (7,9/10)

Легко понять привлекательность малолитражного автомобиля, особенно если вы живете в многолюдном центре города или вблизи него.

Chevrolet Spark 2015 выпуска является надежным выбором для тех, кто впервые покупает автомобиль, или для городских жителей благодаря своей низкой цене, миниатюрным размерам, удобствам и оборудованию безопасности.

2014 Kia ​​Forte (8,0/10)

Теперь Kia Forte 2014 года присоединился к реестру в классе компактных автомобилей. Это достойный выбор благодаря его низкой цене, респектабельным характеристикам и щедрым стандартным функциям.

Качество, цена и привлекательный внешний вид делают Kia Forte одним из лидеров класса компактных автомобилей.

2015 Kia Rio (8,1/10)

Kia Rio 2015 года — отличный выбор для небольшого седана или хэтчбека. Он не столь изыскан, как некоторые ведущие конкуренты в своем классе, но все равно может покорить вас своей привлекательной кабиной, мощным двигателем и отличной ценой.

То, что автомобиль маленький и недорогой, не значит, что вам нужно пожертвовать функциями, стилем или пространством.

2015 Mitsubishi Mirage (8,1/10)

Этот четырехдверный хэтчбек Mitsubishi, безусловно, экономный, имеет поразительную низкую цену и довольно хорошие стандартные функции.

Однако эксперты отмечают, что Mitsubishi Mirage 2015 года выпуска проигрывает другим маленьким автомобилям, предлагающим значительно лучшие характеристики, комфорт и общую утонченность.

2015 Hyundai Accent (8,1/10)

Поскольку компактные автомобили стали больше и дороже, популярность малолитражных автомобилей, таких как Hyundai Accent 2015 года, постепенно растет.

Благодаря хорошему стилю, производительности выше среднего и надежному качеству сборки авто этого года является хорошим выбором для небольшого седана или хэтчбека в классе субкомпактных автомобилей.

2014 Nissan Sentra (8,4/10)

Благодаря конкурентоспособным ценам, отличной экономии топлива и хорошо оборудованному салону Nissan Sentra 2014 станет достойным выбором в классе малых седанов.

Он компактный, но просторный и оснащен высококлассными и высокотехнологичными функциями.

2015 Chevrolet Sonic (8,6/10)

Chevrolet Sonic 2015 года выпускается в кузове седан и четырехдверный хэтчбек. Оба могут разместить пять пассажиров. Этот автомобиль будет отличным выбором благодаря сочетанию безопасности, комфорта и доступности функций.

Его хорошо настроенная подвеска обеспечивает как стабильную управляемость, так и потрясающий комфорт во время езды.

2015 Nissan Versa (8,6/10)

Седан Nissan Versa 2015 года выпуска несколько лет подряд был одним из самых дешевых новых автомобилей на рынке, но он до сих пор обеспечивает качества, которые являются наиболее важными для покупателей в этом сегменте.

Главное преимущество Versa — его заднее сиденье, которое предлагает достаточно места, чтобы даже высоким пассажирам было удобно во время долгих путешествий.

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