ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет
В течение I кв. 2024 г. украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили четверть этого количества.
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Наибольшую долю в сегменте импортированных б/у авто до 5 лет охватили электромобили — 40%.
Дальше идут:
- Бензиновые автомобили — 39%;
- Дизельные — 10%;
- Гибридные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, которые в I кв. пополнили украинский автопарк
Справка Finance.ua:
- Стоимость растаможки авто с ЕС в 2024-м не изменилась. Таможенная пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога. Об этом напомнили в Государственной таможенной службе. Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле:
- (Ставка)* (Объем двигателя в см3 /1000)* (Количество полных лет авто)
Ставка зависит от типа двигателя:
- для бензиновых — 50 евро,
- для дизельных — 75 евро.
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