ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет
ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет, Фото: volkswagen-newsroom.com
В течение I кв. 2024 г. украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили четверть этого количества.

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Наибольшую долю в сегменте импортированных б/у авто до 5 лет охватили электромобили — 40%.
Дальше идут:
  • Бензиновые автомобили — 39%;
  • Дизельные — 10%;
  • Гибридные — 7%;
  • Автомобили с ГБО — 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, которые в I кв. пополнили украинский автопарк
ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет

Справка Finance.ua:

  • Стоимость растаможки авто с ЕС в 2024-м не изменилась. Таможенная пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога. Об этом напомнили в Государственной таможенной службе. Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле:
  • (Ставка)* (Объем двигателя в см3 /1000)* (Количество полных лет авто)
Ставка зависит от типа двигателя:
  • для бензиновых — 50 евро,
  • для дизельных — 75 евро.

Авто из Германии: как пригнать без посредников

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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