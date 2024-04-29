ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто в возрасте до 5 лет, Фото: volkswagen-newsroom.com

В течение I кв. 2024 г. украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Напомним, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили четверть этого количества.

Наибольшую долю в сегменте импортированных б/у авто до 5 лет охватили электромобили — 40%.

Дальше идут:

Бензиновые автомобили — 39%;

Дизельные — 10%;

Гибридные — 7%;

Автомобили с ГБО — 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, которые в I кв. пополнили украинский автопарк

Справка Finance.ua:

Стоимость растаможки авто с ЕС в 2024-м не изменилась. Таможенная пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога. Об этом напомнили в Государственной таможенной службе. Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле:

(Ставка)* (Объем двигателя в см 3 /1000)* (Количество полных лет авто)

Ставка зависит от типа двигателя:

для бензиновых — 50 евро,

для дизельных — 75 евро.

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