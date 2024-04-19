Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев — Finance.ua

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Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев

Личные финансы
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Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев
За первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.
Об этом пишет «Укравтопром».
«По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на „американцев“ с пробегом увеличился на 90%», — сказано в сообщении.

Средний возраст привезенных авто

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в I квартале, составляет 6,2 года.
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Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями. Треть — электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка (6%) охватили дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

  • Tesla Model 3 — 1118 ед.;
  • Tesla Model Y — 796 ед.;
  • Volkswagen Passat — 635 ед.;
  • Ford Escape — 633 ед.;
  • Jeep Cherokee — 608 ед.
Напомним, в январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк. По сравнению с январем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 45%. В топ-5 самых популярных моделей месяца вошли: Volkswagen Golf — 948 ед.; Renault Megane — 759 ед.; Skoda Octavia — 669 ед; Volkswagen Passat — 599 ед.; Volkswagen Tiguan — 396 ед.
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Ранее Опендатабот сообщал, что за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства. Это почти наполовину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров замыкают Skoda, Nissan и Audi.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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