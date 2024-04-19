Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев — Finance.ua

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев Сегодня 19:01 — Личные финансы

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США среди украинцев

За первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.

Об этом пишет «Укравтопром».

«По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на „американцев“ с пробегом увеличился на 90%», — сказано в сообщении.

Средний возраст привезенных авто

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в I квартале, составляет 6,2 года.

Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями. Треть — электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка (6%) охватили дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model 3 — 1118 ед.;

Tesla Model Y — 796 ед.;

Volkswagen Passat — 635 ед.;

Ford Escape — 633 ед.;

Jeep Cherokee — 608 ед.

Напомним, в январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк. По сравнению с январем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 45%. В топ-5 самых популярных моделей месяца вошли: Volkswagen Golf — 948 ед.; Renault Megane — 759 ед.; Skoda Octavia — 669 ед; Volkswagen Passat — 599 ед.; Volkswagen Tiguan — 396 ед.

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Ранее Опендатабот сообщал , что за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства. Это почти наполовину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров замыкают Skoda, Nissan и Audi.

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