ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика)

Фондовый рынок
36
ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика)
ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика)
Надежность и стоимость технического обслуживания — одни из важнейших факторов при покупке нового или подержанного автомобиля.
Даже на «вторичке» все еще можно найти автомобиль, который без проблем и серьезных финансовых вложений сможет проехать более 300 тысяч миль (483 тысяч км). Рейтинг из 20 самых надежных и долговечных подержанных автомобилей составили эксперты портала HotCars.
Лидером рейтинга стал Toyota 4Runner, выпускавшийся с 1983 по 1989 год с рекордным зафиксированным пробегом на уровне 1 442 300 миль (около 2,3 млн км). Этот среднеразмерный внедорожник неприхотлив и способен выдержать поездки практически по любому бездорожью.
Второе место в рейтинге заняла Honda Accord 1990−1993 годов, давно имеющая репутацию одного из самых долговечных авто в истории. Максимальная отметка на одометре этого японского седана составляет 1 003 440 миль (1,6 млн км).
Почетное третье место досталось пикапу Ford F-150 12 поколения, который выпускался в период с 2009 по 2014 год. Этот автомобиль легко способен проехать более 483 тыс. км, тем более что как минимум один из экземпляров преодолел отметку в 1 000 000 миль (1,6 млн км).
ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика)
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.