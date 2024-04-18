ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика) — Finance.ua

ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика) Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

ТОП-20. Рейтинг авто с пробегом, проезжающих более 500 тысяч километров (инфографика)

Надежность и стоимость технического обслуживания — одни из важнейших факторов при покупке нового или подержанного автомобиля.

Даже на «вторичке» все еще можно найти автомобиль, который без проблем и серьезных финансовых вложений сможет проехать более 300 тысяч миль (483 тысяч км). Рейтинг из 20 самых надежных и долговечных подержанных автомобилей составили эксперты портала HotCars.

Лидером рейтинга стал Toyota 4Runner, выпускавшийся с 1983 по 1989 год с рекордным зафиксированным пробегом на уровне 1 442 300 миль (около 2,3 млн км). Этот среднеразмерный внедорожник неприхотлив и способен выдержать поездки практически по любому бездорожью.

Второе место в рейтинге заняла Honda Accord 1990−1993 годов, давно имеющая репутацию одного из самых долговечных авто в истории. Максимальная отметка на одометре этого японского седана составляет 1 003 440 миль (1,6 млн км).

Почетное третье место досталось пикапу Ford F-150 12 поколения, который выпускался в период с 2009 по 2014 год. Этот автомобиль легко способен проехать более 483 тыс. км, тем более что как минимум один из экземпляров преодолел отметку в 1 000 000 миль (1,6 млн км).

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.