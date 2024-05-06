Представлен новый мощный соперник Tesla Model S от Huawei (фото) — Finance.ua

Представлен новый мощный соперник Tesla Model S от Huawei (фото) 06.05.2024, 00:39 — Технологии&Авто

Представлен новый мощный соперник Tesla Model S от Huawei (фото)

На автошоу в Пекине дебютировал новый Stelato S9. Электрический седан поступит в продажу с июля по цене от 300 000 до 500 000 юаней ($41 400 — 69 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Stelato — новый бренд авто, созданный совместно корпорациями Huawei и BAIC, а S9 — его первая модель. Она станет более доступным аналогом Tesla Model S и Mercedes EQE.

Stelato S9 — обтекаемый седан Е-класса с плавными формами, аркообразной крышей и большими пиксельными фарами. Вместо зеркал установлены камеры.

Размеры Huawei Stelato S9:

длина — 5160 мм;

ширина — 1987 мм;

высота — 1486 мм;

колесная база — 3050 мм;

масса — 2216 кг.

Салон Stelato S9 пока держат в секрете, известно лишь, что электрокар получит мультимедийную систему Huawei Harmony OS.

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Китайский электромобиль Huawei Stelato S9 будет предложен в заднеприводной 309-сильной и полноприводной 524-сильной модификациях. Максимальная скорость ограничена на отметке 215 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, однако известно, что он превышает 500 км.

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Фокус По материалам:

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