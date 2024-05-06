Bentley анонсировала новый лимитированный спорткар — Finance.ua
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Bentley анонсировала новый лимитированный спорткар

Технологии&Авто
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Bentley анонсировала новый лимитированный спорткар
Bentley анонсировала новый лимитированный спорткар
Компания Bentley анонсировала новый спортивный автомобиль от подразделения Mulliner.
Заявлено, что третий эксклюзивный Bentley современной эпохи «продолжит давнюю традицию создания по-настоящему индивидуальных автомобилей, адаптированных к пожеланиям каждого из его выдающихся клиентов».
Новинка позиционируется как последний представитель эксклюзивного семейства Bentley, что может указывать на окончание программы выпуска лимитированных спорткаров бренда. Машина получит уникальный кузов, но открытый или закрытый — пока не ясно.
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Известно, что тираж автомобиля будет ограничен только 16 экземпляров, каждый из которых станет одним из последних Bentley, оснащенных культовым двигателем компании W12 в его самой мощной версии.
Учитывая, что на Bentley Mulliner Batur фирменный W12 6.0 с двумя турбокомпрессорами выдает 750 л.с. мощности, новинка явно будет иметь около 800 «лошадок».
Все подробности будут известны вскоре — премьера автомобиля запланирована на 7 мая.
По материалам:
Автосвіт
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