Bentley представила свой первый мотоцикл (фото) — Finance.ua
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Bentley представила свой первый мотоцикл (фото)

Технологии&Авто
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Мотоцикл Ducati V4 Diavel получил необычную лимитированную версию For Bentley. Как следует из названия, его помог разработать британский автопроизводитель. Об этом сообщается на официальном сайте Bentley.
Bentley представила свой первый мотоцикл (фото)
Новый Ducati V4 Diavel For Bentley посвящен эксклюзивному купе Bentley Batur. Дизайн его бензобака, воздухозаборников, пластиковых обтекателей и кованых колесных дисков выдержан в стилистике этой модели.
Bentley представила свой первый мотоцикл (фото)
Кроме того, большинство мотоциклов Ducati V4 Diavel выкрасят в особый зеленый цвет Scarab Green, доступный для Bentley Batur. Появились и карбоновые вставки, а сиденье украшено алькантарой.
Ducati V4 Diavel For Bentley оснащен стандартным 1,2-литровым мотором мощностью 168 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с.
Bentley представила свой первый мотоцикл (фото)
В общей сложности выпустят 550 Ducati V4 Diavel For Bentley: 500 мотоциклов в стандартном исполнении за 70 000 долларов и еще 50 — в версии Mulliner за $90 000. В последнем случае можно выбрать особый цвет и кастомизировать байк. Поставки клиентам начнутся летом 2024 года.
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По материалам:
Фокус
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