Стало известно, сколько средств израсходовали на обустройство укрытий с начала года — Finance.ua

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Стало известно, сколько средств израсходовали на обустройство укрытий с начала года

Казна и Политика
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Стало известно, сколько средств израсходовали на обустройство укрытий с начала года
Стало известно, сколько средств израсходовали на обустройство укрытий с начала года
С начала года в Украине израсходовали 384,8 млн гривен на строительство и обустройство укрытий.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко.
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«С начала года было построено/обустроено 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн грн», — написал Ткаченко.

Среди 337 укрытий:

  • построили 13 новых;
  • в 283 сделаны капитальные ремонты;
  • реконструировали 6;
  • возвели 27 модульных укрытий.
В сообщении указано, что укрытия появились в 165 учебных заведениях, в медицинских и культурных учреждениях — 19 и 12 соответственно.
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Кроме этого, за неполные четыре месяца обустроено 75 укрытий в жилых домах и шесть — в админзданиях.
Замминистра указал, что средства на обустройство защитных сооружений гражданской защиты привлечены из государственных субвенций и бюджетов громад.
Значительную часть в финансировании составляет помощь общественных организаций и благотворителей.
Напомним, Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации по строительству пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.
По материалам:
Finance.ua
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