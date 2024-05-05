Стало известно, сколько средств израсходовали на обустройство укрытий с начала года — Finance.ua

Стало известно, сколько средств израсходовали на обустройство укрытий с начала года
С начала года в Украине израсходовали 384,8 млн гривен на строительство и обустройство укрытий.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко.
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«С начала года было построено/обустроено 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн грн», — написал Ткаченко.
Среди 337 укрытий:
- построили 13 новых;
- в 283 сделаны капитальные ремонты;
- реконструировали 6;
- возвели 27 модульных укрытий.
В сообщении указано, что укрытия появились в 165 учебных заведениях, в медицинских и культурных учреждениях — 19 и 12 соответственно.
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Кроме этого, за неполные четыре месяца обустроено 75 укрытий в жилых домах и шесть — в админзданиях.
Замминистра указал, что средства на обустройство защитных сооружений гражданской защиты привлечены из государственных субвенций и бюджетов громад.
Значительную часть в финансировании составляет помощь общественных организаций и благотворителей.
Напомним, Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации по строительству пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.
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