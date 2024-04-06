Безопасные условия для школьников: правительство выделило средства на обустройство укрытий в школах — Finance.ua
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Безопасные условия для школьников: правительство выделило средства на обустройство укрытий в школах

Казна и Политика
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Безопасные условия для школьников: правительство выделило средства на обустройство укрытий в школах
Безопасные условия для школьников: правительство выделило средства на обустройство укрытий в школах, Фото: УНІАН
Во время заседания Кабинета Министров было принято решение о выделении 2,5 млрд гривен на обустройство надежных укрытий в учебных заведениях. Это создаст безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тысяч учащихся.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«В работе Правительства особый упор делается на вопрос безопасности людей, особенно детей», — говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что за средства, направленные общинам в рамках государственной субвенции, уже обустроено 235 укрытий в школах.
«В этом году выделяем еще 2,5 миллиарда гривен. Таким образом, планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тысяч учеников», — подчеркнул он.
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Премьер-министр добавляет, кроме этого, правительство предусмотрело 1 млрд грн на обустройство укрытий в больницах.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров дополнительно выделил 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений;
  • в Украине планируется создать Единый государственный реестр укрытий, который поможет систематизировать данные о состоянии каждого по всей стране. Систему могут интегрировать в мобильное приложение «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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