Сколько средств потратили на укрытия в школах в Украине — Finance.ua

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Сколько средств потратили на укрытия в школах в Украине

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Сколько средств потратили на укрытия в школах в Украине
Сколько средств потратили на укрытия в школах в Украине
В 2023 году местные бюджеты израсходовали на обустройство укрытий 1,1 млрд грн из предусмотренных 1,5 млрд грн или 73,7% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в 2023 году территориальные громады не использовали средства в полном объеме, что не позволило улучшить среду безопасности в учебных заведениях. В конце 2023 года почти 400 млн грн вернули в государственный бюджет.
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«Ожидаем, что Министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проанализируют причины неиспользования средств в 2023 году, усилит контроль и обеспечит их эффективное, целевое использование в текущем году. Должны максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей», — сообщил чиновник.
В 2024 году на обустройство укрытий предусмотрено 2,5 млрд грн, что больше на 66%, чем в прошлом году.

Как использовали средства на укрытия регионы Украины

В полном объеме средства субвенции распределили все области и Киев.
Лучшие показатели использования средств субвенции:
  • в Житомирской области — 43,7 млн ​​грн (97%) распределенного объема,
  • в Кировоградской области — 29,6 млн грн (95%),
  • в Волынской области — 44,3 млн грн (92%),
  • в Хмельницкой области — 42,8 млн грн (90%),
  • в Тернопольской области — 19,3 млн грн (91%),
  • в Сумской области — 64,3 млн грн (89%),
  • в Днепропетровской области — 135,8 млн грн (88%),
  • во Львовской области — 26,4 млн грн (88%),
  • в Полтавской области — 48,6 млн грн (88%).
Худшие показатели использования средств субвенции:
  • в Ивано-Франковской области — 6,8 млн грн (33%),
  • в Николаевской области — 51,4 млн грн (50%),
  • в Ровенской области — 27,9 млн грн (55%),
  • в Закарпатской области — 10,4 млн грн (59%),
  • в Винницкой области — 19 млн грн (62%),
  • в Черниговской области — 34,9 млн грн (60%).
Сколько средств потратили на укрытия в школах в Украине
За счет местных бюджетов на условиях софинансирования местные советы использовали 373,6 млн грн из выделенных 638,2 млн грн (42,5%) на обустройство укрытий, или 25% утвержденного объема.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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