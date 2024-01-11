Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году

Казна и Политика
14
Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году
Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году
В Украине на сегодняшний день зарегистрировано 60,5 тысячи сооружений гражданской защиты. В правительстве обещали, что ГСЧС создаст их единую базу, которая будет интегрирована в приложение «Дія» в виде интерактивной карты. Кроме того, каждый украинец сможет там оценить состояние укрытия, оставить жалобу или предложение. Далеко не все укрытия в Украине находятся в состоянии, которое позволяло бы людям там комфортно находиться.
Об этом пишет «Слово и дело».
На сегодняшний день в Украине насчитывается 60 560 защитных сооружений для гражданских. Больше всего укрытий во Львовской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Киеве. Меньше всего таких объектов в Херсонской области.
Читайте также
Раньше укрытий было больше — 2 тысячи 398 сооружений сняли с учета по разным причинам: непригодные условия, ненадлежащее содержание и эксплуатация, ограничение доступа всего населения к укрытию в учебных заведениях. Но при этом на учет приняли 1 тысячу 679 новых объектов.
За последний год по всей Украине было отремонтировано 6828 укрытий, большинство из них самые простые. Также в порядок привели 765 противорадиационных укрытий, 96 убежищ и 10 построек двойного назначения. Стоимость работ составила 9,2 млрд гривен.
Читайте также
Больше всего работ было проведено в Днепропетровской, Хмельницкой областях и столице.
К маю было отремонтировано 1 287 укрытий, к июню их количество увеличилось до 1 890, к июлю — до 2 615, к августу — до 3 472, к сентябрю — 3 891, к октябрю — 4 443, к ноябрю — 5 297 декабря — 6 828.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.