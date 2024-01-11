Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году — Finance.ua

Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Сколько укрытий отремонтировали в Украине в 2023 году

В Украине на сегодняшний день зарегистрировано 60,5 тысячи сооружений гражданской защиты. В правительстве обещали, что ГСЧС создаст их единую базу, которая будет интегрирована в приложение «Дія» в виде интерактивной карты. Кроме того, каждый украинец сможет там оценить состояние укрытия, оставить жалобу или предложение. Далеко не все укрытия в Украине находятся в состоянии, которое позволяло бы людям там комфортно находиться.

Об этом пишет «Слово и дело».

На сегодняшний день в Украине насчитывается 60 560 защитных сооружений для гражданских. Больше всего укрытий во Львовской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Киеве. Меньше всего таких объектов в Херсонской области.

Читайте также В этом году для модернизации школьных укрытий в госбюджете заложено 2,5 млрд гривен

Раньше укрытий было больше — 2 тысячи 398 сооружений сняли с учета по разным причинам: непригодные условия, ненадлежащее содержание и эксплуатация, ограничение доступа всего населения к укрытию в учебных заведениях. Но при этом на учет приняли 1 тысячу 679 новых объектов.

За последний год по всей Украине было отремонтировано 6828 укрытий, большинство из них самые простые. Также в порядок привели 765 противорадиационных укрытий, 96 убежищ и 10 построек двойного назначения. Стоимость работ составила 9,2 млрд гривен.

Больше всего работ было проведено в Днепропетровской, Хмельницкой областях и столице.

К маю было отремонтировано 1 287 укрытий, к июню их количество увеличилось до 1 890, к июлю — до 2 615, к августу — до 3 472, к сентябрю — 3 891, к октябрю — 4 443, к ноябрю — 5 297 декабря — 6 828.

Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.