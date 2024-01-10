В этом году для модернизации школьных укрытий в госбюджете заложено 2,5 млрд гривен — Finance.ua

В этом году для модернизации школьных укрытий в госбюджете заложено 2,5 млрд гривен Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В этом году для модернизации школьных укрытий в госбюджете заложено 2,5 млрд гривен

Сейчас в Украине школьные укрытия имеются в 88% школ и обеспечивают безопасность 93% учащихся и учителей, но в 2024 году этот показатель должен быть доведен до 100%. Также планируется модернизировать те укрытия, которые нуждаются в обновлении. Для этого из госбюджета выделено 2,5 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Цель — довести этот показатель практически до 100%. А также модернизировать хранилища, которые нуждаются в обновлении. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд грн. Будем контролировать их эффективное использование местными властями», — подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входит 60,5 тыс. укрытий. Согласно требованиям, каждое укрытие должно быть инклюзивное, безопасное, комфортное и находиться в зоне пешеходной доступности.

Шмыгаль добавил, что в украинских школах уже формируется Служба образовательной безопасности и назначены 500 обученных офицеров полиции, которые весной заступят на службу.

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Это одна из мер комплексной концепции безопасности учебных заведений, которая предусматривает безопасный подвоз учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций.

Напомним, 7 декабря Министерство внутренних дел объявило о начале внедрения программ и мер, направленных на создание безопасной образовательной среды для всех детей. Решено ввести в учебных заведениях страны специальных сотрудников полиции, отвечающих за безопасность детей.

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Діло По материалам:

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