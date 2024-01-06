Правительство выделяет миллиард гривен на обустройство укрытий в больницах — Finance.ua

Правительство выделяет миллиард гривен на обустройство укрытий в больницах Сегодня 15:20 — Казна и Политика

Кабмин повысил расходы на здравоохранение в 2024 году до 239 миллиардов гривен — в прошлом году было на 31 миллиард меньше. Из этих средств 1 млрд грн пойдет на обустройство укрытий и создание безопасных условий в больницах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На программу медицинских гарантий добавляем 16 млрд грн. Запускаем пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов. 1 млрд грн выделяем на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах».

В ближайшее время планируется запуск электронного кабинета пациента. В нем украинцы смогут самостоятельно менять персональные данные и управлять декларациями с семейными врачами", — заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство также утвердило постановление, предусматривающее расширение перечня лекарств и медизделий, закупаемых через электронный каталог.

«Это способствует значительной экономии средств и ускоряет процедуры закупки», — добавил премьер.

Економічна Правда По материалам:

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