Правительство выделяет миллиард гривен на обустройство укрытий в больницах — Finance.ua
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Правительство выделяет миллиард гривен на обустройство укрытий в больницах

Казна и Политика
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Кабмин повысил расходы на здравоохранение в 2024 году до 239 миллиардов гривен — в прошлом году было на 31 миллиард меньше. Из этих средств 1 млрд грн пойдет на обустройство укрытий и создание безопасных условий в больницах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На программу медицинских гарантий добавляем 16 млрд грн. Запускаем пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов. 1 млрд грн выделяем на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах».
В ближайшее время планируется запуск электронного кабинета пациента. В нем украинцы смогут самостоятельно менять персональные данные и управлять декларациями с семейными врачами", — заявил Шмыгаль.
По его словам, правительство также утвердило постановление, предусматривающее расширение перечня лекарств и медизделий, закупаемых через электронный каталог.
«Это способствует значительной экономии средств и ускоряет процедуры закупки», — добавил премьер.
По материалам:
Економічна Правда
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