Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на фортифікації — Finance.ua
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Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на фортифікації

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд, зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд гривень», — повідомив він.
За його словами, з них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.
«Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів», — додав Шмигаль.
За матеріалами:
РБК-Україна
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