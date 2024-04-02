Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на фортифікації — Finance.ua

Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на фортифікації Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд, зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд гривень», — повідомив він.

За його словами, з них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

«Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів», — додав Шмигаль.

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