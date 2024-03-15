В Украине хотят создать единый реестр укрытий: чем он будет отличаться от существующей карты — Finance.ua
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В Украине хотят создать единый реестр укрытий: чем он будет отличаться от существующей карты

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В Украине хотят создать единый реестр укрытий: чем он будет отличаться от существующей карты
В Украине хотят создать единый реестр укрытий: чем он будет отличаться от существующей карты
В Украине планируется создать Единый государственный реестр укрытий, который поможет систематизировать данные о состоянии каждого по всей стране. Систему могут интегрировать в мобильное приложение «Дія».
Об этом рассказала Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
Официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных баз данных, которые сейчас находятся в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы. Систему планируется интегрировать в мобильное приложение «Дія».
По словам Шуляк, в Украине уже вступил в силу принятый в июле прошлого года Закон № 2486-IX, который обеспечивает усиленные требования к гражданской защите и обязательное наличие укрытий, сооружений двойного назначения и других инженерно-технических мероприятий.
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«Речь идет о бомбоубежищах, радиационных укрытиях, сооружениях двойного назначения, укрепленных паркингах, метрополитене. То есть обо всем, что можно использовать для защиты людей во время вражеских атак. Важная роль в реализации этого закона была возложена именно на местные власти, которые должны были сделать аудит и указать, где нужно на таких территориях построить точечные укрытия. К сожалению, видим, что эта проблема вполне не решена, в результате чего гибнут люди», — объяснила народная депутат.
Кроме этого, отметила она, с 1 ноября 2023 уже начали действовать новые ГСН «Защитные сооружения гражданской защиты». Каждая новостройка должна иметь надежное укрытие, отвечающее принципам безбарьерности для маломобильных групп и лиц с инвалидностью. А несоответствие этим требованиям является основанием отказать в принятии объекта в эксплуатацию. Это, объяснила Шуляк, поможет получить более надежные и доступные многоквартирные дома, офисные помещения, предприятия, торговые заведения и т. д.
По словам Шуляк, фактор безопасности имеет наивысшую приоритетность при планировании и застройке территорий. Его закрепят в качестве обязательной практики в законодательной рамке восстановления — законопроекте «Об основных принципах восстановления», который планируется презентовать в апреле этого года.
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Парламентарий также рассказала, что появление новых электронных реестров — абсолютно правильный и закономерный тренд, поскольку цифровизация услуг и данных, предоставляемых на государственном уровне и которыми оперирует государство, способствует минимизации коррупционных проявлений, поскольку устраняет посредничество чиновников.
По ее словам, в скором времени в Украине заработают, например, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц (ЕГРАТО), Единый государственный реестр зданий и сооружений (ЕГРЗС) и Единый государственный реестр адресов (ЕГРА). Все они станут частями градостроительного кадастра государственного уровня, который в скором времени начнут вводить в опытную эксплуатацию, а работа самих реестров будет способствовать дальнейшей цифровизации строительной сферы и будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений в ней.
По материалам:
Finance.ua
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