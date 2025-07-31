Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве — Finance.ua

Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, направленный на поддержку бизнеса ветеранов. За соответствующее решение проголосовали 272 депутата.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Мы работаем над тем, чтобы нашим защитникам было куда возвращаться, найти работу, научиться новому или сменить сферу. Чтобы можно было возобновить утраченные бизнесы или начать с нуля», — написала глава правительства.
Среди правительственных инициатив — программа «Власна Справа» с отдельным компонентом для ветеранов и семей военных, а также конкурсные программы от Украинского ветеранского фонда Минветеранов.
Следующим шагом должны стать подзаконные акты, которые позволят реализовать все инструменты поддержки. Правительство подготовит их в ближайшее время.
Что это даст
Документ впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.
Как говорится в объяснении Минветеранов, закон устанавливает, что ветеранское предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность или независимая профессиональная деятельность, осуществляемая субъектами ветеранского предпринимательства с целью достижения экономических и социальных результатов, в том числе получения прибыли.
Субъекты ветеранского предпринимательства:
- ветераны и ветеранки, зарегистрированные как ФЛП;
- самозанятые лица или юридические лица, где ветераны и ветеранки являются владельцами (имеют по меньшей мере 100% уставного капитала или все члены — ветераны и ветеранки).
Основные направления государственной политики в сфере ветеранского предпринимательства, официально закрепленные законом:
- введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства;
- приоритетное вовлечение ветеранских предприятий в научно-технические и социально-экономические программы. Также ветеранским предприятиям отдается предпочтение в поставке продукции для государственных и региональных нужд;
- обеспечение продвижения товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на внешние рынки;
- государство вводит программы кредитования и частичную компенсацию процентных ставок по кредиту;
- упрощение разрешительных процедур госнадзора, получение документов разрешительного характера и сокращение срока проведения таких процедур;
- внедрение механизмов содействия и стимулирования использования в производстве субъектами ветеранского предпринимательства новейших технологий и инноваций.
Также законопроект вводит специальный режим экономической поддержки ветеранского предпринимательства, предусматривающий:
- участие ветеранов-предпринимателей в государственных и муниципальных программах поддержки,
- получение субсидий, грантов,
- доступ к льготным условиям кредитования,
- участие в специализированных тендерных процедурах.
А в заключительных положениях предусмотрены изменения в законодательство, обязывающие органы местного самоуправления разрабатывать региональные программы поддержки ветеранского предпринимательства, согласовывая и координируя их с центральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и реализацию политики в этой сфере.
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