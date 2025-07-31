Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве — Finance.ua

Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве Сегодня 16:21

Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, направленный на поддержку бизнеса ветеранов. За соответствующее решение проголосовали 272 депутата.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Мы работаем над тем, чтобы нашим защитникам было куда возвращаться, найти работу, научиться новому или сменить сферу. Чтобы можно было возобновить утраченные бизнесы или начать с нуля», — написала глава правительства.

Среди правительственных инициатив — программа «Власна Справа» с отдельным компонентом для ветеранов и семей военных, а также конкурсные программы от Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Следующим шагом должны стать подзаконные акты, которые позволят реализовать все инструменты поддержки. Правительство подготовит их в ближайшее время.

Что это даст

Документ впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.

ветеранское предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность или независимая профессиональная деятельность, осуществляемая субъектами ветеранского предпринимательства с целью достижения экономических и социальных результатов, в том числе получения прибыли. Как говорится в объяснении Минветеранов, закон устанавливает, что— это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность или независимая профессиональная деятельность, осуществляемая субъектами ветеранского предпринимательства с целью достижения экономических и социальных результатов, в том числе получения прибыли.

Субъекты ветеранского предпринимательства:

ветераны и ветеранки, зарегистрированные как ФЛП;

самозанятые лица или юридические лица, где ветераны и ветеранки являются владельцами (имеют по меньшей мере 100% уставного капитала или все члены — ветераны и ветеранки).

Основные направления государственной политики в сфере ветеранского предпринимательства, официально закрепленные законом:

введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства;

приоритетное вовлечение ветеранских предприятий в научно-технические и социально-экономические программы. Также ветеранским предприятиям отдается предпочтение в поставке продукции для государственных и региональных нужд;

обеспечение продвижения товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на внешние рынки;

государство вводит программы кредитования и частичную компенсацию процентных ставок по кредиту;

упрощение разрешительных процедур госнадзора, получение документов разрешительного характера и сокращение срока проведения таких процедур;

внедрение механизмов содействия и стимулирования использования в производстве субъектами ветеранского предпринимательства новейших технологий и инноваций.

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Также законопроект вводит специальный режим экономической поддержки ветеранского предпринимательства, предусматривающий:

участие ветеранов-предпринимателей в государственных и муниципальных программах поддержки,

получение субсидий, грантов,

доступ к льготным условиям кредитования,

участие в специализированных тендерных процедурах.

А в заключительных положениях предусмотрены изменения в законодательство, обязывающие органы местного самоуправления разрабатывать региональные программы поддержки ветеранского предпринимательства, согласовывая и координируя их с центральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и реализацию политики в этой сфере.

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