В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото — Finance.ua
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В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото

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В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото
В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото
Теперь в «Дія» можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это обеспечит быстрый доступ к информации о ближайших укрытиях при возникновении угрозы.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
«Теперь в „Дія“ можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это значительный шаг в обеспечении безопасности наших граждан. Работники ГСЧС и полиции проводят постоянный мониторинг и обследование, чтобы данные о состоянии укрытий были актуальны и доступны населению» — написал министр.
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По словам министра, в настоящее время около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям.
Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в «Дія» вместе с фото и описанием конкретного объекта.
Пользователи смогут увидеть следующие сведения об укрытиях:
  • адрес;
  • вид укрытия;
  • рейтинг;
  • фото;
  • доступность;
  • емкость.

Как найти ближайшее укрытие в «Дія»

Для того чтобы найти ближайшее укрытие в «Дія», необходимо сделать следующее:
  • открыть приложение «Дія»;
  • перейти в раздел «Несокрушимость»;
  • нажать «Показать ближайшие»;
  • предоставить доступ к своей геолокации;
  • выбрать «Укрытие»;
  • выбрать нужное укрытие на карте;
  • проложить маршрут.
Также можно:
  • Применять фильтры, чтобы указать необходимые параметры, например поиск укрытия для людей с инвалидностью.
  • Загрузить карту вашей области, чтобы в случае опасности она была под рукой.
В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях укрытия в приложении недоступны из соображений безопасности. Но их адреса можно узнать у органов местного самоуправления.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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