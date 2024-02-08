В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото — Finance.ua

В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото
Теперь в «Дія» можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это обеспечит быстрый доступ к информации о ближайших укрытиях при возникновении угрозы.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
«Теперь в „Дія“ можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это значительный шаг в обеспечении безопасности наших граждан. Работники ГСЧС и полиции проводят постоянный мониторинг и обследование, чтобы данные о состоянии укрытий были актуальны и доступны населению» — написал министр.
По словам министра, в настоящее время около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям.
Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в «Дія» вместе с фото и описанием конкретного объекта.
Пользователи смогут увидеть следующие сведения об укрытиях:
- адрес;
- вид укрытия;
- рейтинг;
- фото;
- доступность;
- емкость.
Как найти ближайшее укрытие в «Дія»
Для того чтобы найти ближайшее укрытие в «Дія», необходимо сделать следующее:
- открыть приложение «Дія»;
- перейти в раздел «Несокрушимость»;
- нажать «Показать ближайшие»;
- предоставить доступ к своей геолокации;
- выбрать «Укрытие»;
- выбрать нужное укрытие на карте;
- проложить маршрут.
Также можно:
- Применять фильтры, чтобы указать необходимые параметры, например поиск укрытия для людей с инвалидностью.
- Загрузить карту вашей области, чтобы в случае опасности она была под рукой.
В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях укрытия в приложении недоступны из соображений безопасности. Но их адреса можно узнать у органов местного самоуправления.
Поделиться новостью