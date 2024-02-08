В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото — Finance.ua

В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото Сегодня 22:41

В «Дія» появилась карта укрытий с рейтингом и фото

Теперь в «Дія» можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это обеспечит быстрый доступ к информации о ближайших укрытиях при возникновении угрозы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Теперь в „Дія“ можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это значительный шаг в обеспечении безопасности наших граждан. Работники ГСЧС и полиции проводят постоянный мониторинг и обследование, чтобы данные о состоянии укрытий были актуальны и доступны населению» — написал министр.

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По словам министра, в настоящее время около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям.

Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в «Дія» вместе с фото и описанием конкретного объекта.

Пользователи смогут увидеть следующие сведения об укрытиях:

адрес;

вид укрытия;

рейтинг;

фото;

доступность;

емкость.

Как найти ближайшее укрытие в «Дія»

Для того чтобы найти ближайшее укрытие в «Дія», необходимо сделать следующее:

открыть приложение «Дія»;

перейти в раздел «Несокрушимость»;

нажать «Показать ближайшие»;

предоставить доступ к своей геолокации;

выбрать «Укрытие»;

выбрать нужное укрытие на карте;

проложить маршрут.

Также можно:

Применять фильтры, чтобы указать необходимые параметры, например поиск укрытия для людей с инвалидностью.

Загрузить карту вашей области, чтобы в случае опасности она была под рукой.

В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях укрытия в приложении недоступны из соображений безопасности. Но их адреса можно узнать у органов местного самоуправления.

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