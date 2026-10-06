Стоимость интернет-услуг в Украине может возрасти из-за увеличения расходов операторов и провайдеров на восстановление и защиту телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак. Компании вынуждены заменять уничтоженное оборудование, восстанавливать поврежденные сети, создавать резервные маршруты и усиливать автономность инфраструктуры.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько.

Почему может возрасти стоимость интернета

По словам Прибитько, возможное повышение тарифов будет связано, прежде всего, с ростом расходов операторов, а не просто с решением провайдеров пересмотреть цены.

«россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети. Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей», — отметил Прибитько.

Дополнительные расходы также связаны с подготовкой сетей к длительным отключениям электроэнергии. Сейчас 92% базовых станций могут работать до восьми часов от аккумуляторов, а 68% — более трех суток от генераторов. Операторы продолжают устанавливать дополнительные резервные источники питания.

Возможно ли полное исчезновение связи

В Минцифре отмечают, что полностью оставить Украину без связи маловероятно из-за большого количества провайдеров, дата-центров и альтернативных маршрутов передачи данных. В то же время массированные атаки на инфраструктуру могут вызвать локальные перебои в отдельных регионах.

Для повышения устойчивости сетей операторы усиливают резервное электропитание и строят альтернативные маршруты. Именно эти инвестиции вместе с затратами на восстановление поврежденной инфраструктуры могут в дальнейшем отразиться на конечной стоимости услуг для абонентов.

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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого писал , что россия наносит удары по украинским дата-центрам, поэтому риски для цифровой и коммуникационной инфраструктуры Украины будут оставаться высокими до завершения боевых действий. Государство готовит систему защиты интернет-инфраструктуры с учетом худших возможных сценариев.