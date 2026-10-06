Стоимость интернет-услуг в Украине может возрасти из-за увеличения расходов операторов и провайдеров на восстановление и защиту телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак. Компании вынуждены заменять уничтоженное оборудование, восстанавливать поврежденные сети, создавать резервные маршруты и усиливать автономность инфраструктуры.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько.
Почему может возрасти стоимость интернета
По словам Прибитько, возможное повышение тарифов будет связано, прежде всего, с ростом расходов операторов, а не просто с решением провайдеров пересмотреть цены.
«россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети. Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей», — отметил Прибитько.
Дополнительные расходы также связаны с подготовкой сетей к длительным отключениям электроэнергии. Сейчас 92% базовых станций могут работать до восьми часов от аккумуляторов, а 68% — более трех суток от генераторов. Операторы продолжают устанавливать дополнительные резервные источники питания.
Возможно ли полное исчезновение связи
В Минцифре отмечают, что полностью оставить Украину без связи маловероятно из-за большого количества провайдеров, дата-центров и альтернативных маршрутов передачи данных. В то же время массированные атаки на инфраструктуру могут вызвать локальные перебои в отдельных регионах.
Для повышения устойчивости сетей операторы усиливают резервное электропитание и строят альтернативные маршруты. Именно эти инвестиции вместе с затратами на восстановление поврежденной инфраструктуры могут в дальнейшем отразиться на конечной стоимости услуг для абонентов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого писал, что россия наносит удары по украинским дата-центрам, поэтому риски для цифровой и коммуникационной инфраструктуры Украины будут оставаться высокими до завершения боевых действий. Государство готовит систему защиты интернет-инфраструктуры с учетом худших возможных сценариев.
Также мы рассказывали, что Кабинет Министров выделил 518,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем государственных органов. Решение было принято на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру.