Отопительный сезон в Киеве начнут в зависимости от погоды, а не в определенную календарную дату. Основные технические работы в столице уже завершили, однако нынешняя температура позволяет экономить энергоносители и использовать дополнительное время для подготовки. В то же время больницы и учебные заведения могут получить тепло раньше.

Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал в комментарии Новости.Live.

Когда в Киеве начнут отопительный сезон

По словам Пантелеева, столичные власти в первую очередь будут ориентироваться на фактическую температуру воздуха. К полноценному отопительному сезону Киев перейдет, когда этого потребуют погодные условия.

Чиновник рассказал, что основной комплекс технических работ перед началом сезона уже завершен, но нынешняя погода позволяет городу не торопиться с массовым подключением отопления.

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«Пока погода позволяет еще экономить энергоносители и использовать это время для проведения дополнительных работ», — отметил Пантелеев.

По словам чиновника, такой подход позволяет не расходовать энергоресурсы раньше времени и продолжить необходимую подготовку.

Кто может получить тепло раньше

Медицинские учреждения и учебные заведения столицы традиционно могут подключать к отоплению раньше, не ожидая общего старта сезона. Для этого необходимы решения руководителей и соответствующие заявки.

Пантелеев подчеркнул, что массовый запуск отопления в жилых домах будет зависеть от дальнейшего изменения погодных условий.

«К отопительному сезону перейдем, когда температура заметно снизится», — пояснил замглавы КГГА.