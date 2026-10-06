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Отопление в Киеве включат не по календарю — КГГА

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Пока погода позволяет еще экономить энергоносители
Пока погода позволяет еще экономить энергоносители
Отопительный сезон в Киеве начнут в зависимости от погоды, а не в определенную календарную дату. Основные технические работы в столице уже завершили, однако нынешняя температура позволяет экономить энергоносители и использовать дополнительное время для подготовки. В то же время больницы и учебные заведения могут получить тепло раньше.
Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал в комментарии Новости.Live.

Когда в Киеве начнут отопительный сезон

По словам Пантелеева, столичные власти в первую очередь будут ориентироваться на фактическую температуру воздуха. К полноценному отопительному сезону Киев перейдет, когда этого потребуют погодные условия.
Чиновник рассказал, что основной комплекс технических работ перед началом сезона уже завершен, но нынешняя погода позволяет городу не торопиться с массовым подключением отопления.
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«Пока погода позволяет еще экономить энергоносители и использовать это время для проведения дополнительных работ», — отметил Пантелеев.
По словам чиновника, такой подход позволяет не расходовать энергоресурсы раньше времени и продолжить необходимую подготовку.

Кто может получить тепло раньше

Медицинские учреждения и учебные заведения столицы традиционно могут подключать к отоплению раньше, не ожидая общего старта сезона. Для этого необходимы решения руководителей и соответствующие заявки.
Пантелеев подчеркнул, что массовый запуск отопления в жилых домах будет зависеть от дальнейшего изменения погодных условий.
«К отопительному сезону перейдем, когда температура заметно снизится», — пояснил замглавы КГГА.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве в течение отопительного сезона 2026−2027 годов тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды для населения останутся неизменными. В КГГА отмечали, что теплоснабжающие предприятия должны определить экономически обоснованные тарифы.
По материалам:
Novyny.live
КиевКоммунальные услуги
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