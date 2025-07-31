Трамп заявил о торговом соглашении с Южной Кореей: что оно предусматривает — Finance.ua

Трамп заявил о торговом соглашении с Южной Кореей: что оно предусматривает Сегодня 16:12

Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social

По его словам, соглашение предусматривает, что Южная Корея выделит Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов для инвестиций. Кроме того, Южная Корея приобретет сжиженный природный газ и другие энергетические продукты на сумму 100 миллиардов долларов.

Также страна станет крупным инвестором в США. Сумма инвестиций будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чже Мюн прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.

«Договорено, что Южная Корея будет полностью открыта для торговли с Соединенными Штатами и будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию», — написал Трамп.

По его словам, таможенная пошлина для Южной Кореи составит 15%. А США при этом не будут облагаться пошлиной.

Добавим, что ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что делегация чиновников страны находится в Вашингтоне, чтобы заключить соглашение по пошлинах с США. Также правительство Южной Кореи ведет переговоры с США, разрабатывая пакет торговых предложений и предложений по промышленному сотрудничеству.

УНІАН По материалам:

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