Трамп заявил о торговом соглашении с Южной Кореей: что оно предусматривает — Finance.ua
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Трамп заявил о торговом соглашении с Южной Кореей: что оно предусматривает

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Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, соглашение предусматривает, что Южная Корея выделит Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов для инвестиций. Кроме того, Южная Корея приобретет сжиженный природный газ и другие энергетические продукты на сумму 100 миллиардов долларов.
Также страна станет крупным инвестором в США. Сумма инвестиций будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чже Мюн прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.
«Договорено, что Южная Корея будет полностью открыта для торговли с Соединенными Штатами и будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию», — написал Трамп.
По его словам, таможенная пошлина для Южной Кореи составит 15%. А США при этом не будут облагаться пошлиной.
Добавим, что ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что делегация чиновников страны находится в Вашингтоне, чтобы заключить соглашение по пошлинах с США. Также правительство Южной Кореи ведет переговоры с США, разрабатывая пакет торговых предложений и предложений по промышленному сотрудничеству.
По материалам:
УНІАН
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