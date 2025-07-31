Зеленский подписал закон о НАБУ и САП — Finance.ua

Зеленский подписал закон о НАБУ и САП Сегодня 15:40

Зеленский подписал закон о НАБУ и САП, Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом он заявил во время видеообращения.

«Хочу поблагодарить сейчас всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Как только я подписал документ, текст будет немедленно опубликован», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что принятие этого закона — это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка Украины. Закон гарантирует отсутствие каких-либо внешних влияний, вмешательств, в частности, гарантирует благодаря проверкам на детекторе лжи — регулярным проверкам для всех работников органов правопорядка, имеющих доступ к государственной тайне или имеющих родственников в россии.

«Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению, слышит своих граждан. Украина является демократией — точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе», — добавил Зеленский.

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Напомним, 31 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 13533 об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Основные пункты закона:

восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП;

генеральному прокурору и его заместителям запретили давать указания прокурорам САП;

отменяется запрет на доступ генпрокурора к делам НАБУ или передачу их другим органам;

закрытие расследований или разрешение подследственности сторонниками подозреваемых также возвращается в руки самостоятельных органов САП и НАБУ;

отменяется запрет на передачу дел НАБУ другим правоохранительным органам, возвращается автономия бюро.

Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП.

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