У Запорізькій області побудують п’ять підземних шкіл — Finance.ua

У Запорізькій області побудують п’ять підземних шкіл Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти Запорізької облдержадміністрації щодо будівництва п’яти підземних шкіл в області. Загальна сума субвенції від держави на ці проекти може сягнути 500 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

За його словами, ці школи стануть освітніми платформами для дітей кількох районів обласного центру та навколишніх населених пунктів.

«Перші 3 школи плануємо у Запоріжжі, 2 — у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області», — розповів він.

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