Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму

Правительство России перевело в федеральную собственность “национализированный” Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.
“Утверждено решение о передаче “Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе” из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России”, – говорится в распоряжении.
“Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники”, – отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, оккупанты включили предприятие в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.
“Принятое решение ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей”, – говорится в распоряжении.
Как известно, оккупационная власть Севастополя в феврале 2015 года приняла решение о так называемой “национализации” Севастопольского морского завода.
В 2010 году фонд Prime Assets Management, который управляет активами концерна “Укрпроминвест” Петра Порошенко, выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited, подконтрольной российскому бизнесмену Константину Григоришину.
Севморзавод специализируется на кораблестроении и ремонте судов. Предприятие расположено на двух производственных площадках общей площадью 53 гектара.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 5139 73
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в Украине4 ч. назад - 1838 28
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1828 24
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3604 15
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4034 12
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4034 12
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3879
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3604 15
Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму3 ч. назад - 3255 5
Миллион пользователей отказались от Facebook8 ч. назад - 3047 2
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1169
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 680
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1827 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4282
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1633
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...Обговорення статей