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Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму

Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму

Правительство России перевело в федеральную собственность “национализированный” Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

“Утверждено решение о передаче “Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе” из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России”, – говорится в распоряжении.

“Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники”, – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, оккупанты включили предприятие в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

“Принятое решение ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей”, – говорится в распоряжении.

Как известно, оккупационная власть Севастополя в феврале 2015 года приняла решение о так называемой “национализации” Севастопольского морского завода.

В 2010 году фонд Prime Assets Management, который управляет активами концерна “Укрпроминвест” Петра Порошенко, выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited, подконтрольной российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Севморзавод специализируется на кораблестроении и ремонте судов. Предприятие расположено на двух производственных площадках общей площадью 53 гектара.

По материалам Економічна Правда
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