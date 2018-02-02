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НБУ резко ухудшил прогноз золотовалютных резервов

НБУ резко ухудшил прогноз золотовалютных резервов

Национальный банк прогнозирует снижение резервов до 17,8 миллиарда долларов к концу 2019 года вместо ранее ожидавшихся 21,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

К концу 2020 года НБУ прогнозирует 18,6 млрд долларов в резервах.

Регулятор считает, что внешние выплаты по госдолгу в условиях ограниченного финансирования Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций приведут к снижению золотовалютных резервов.

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Для их восстановления необходимо уже в 2020 году начать новую программу с МВФ, говорят в НБУ.

“В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему госдолгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса, в результате чего международные резервы будут сокращаться – до 18,6 млрд долларов или трех месяцев импорта будущего периода”, – говорится в инфляционном отчете.

Нацбанк отмечает, что ключевым предположением этого прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году.

НБУ ожидает получение 2 млрд долларов в течение этого года по действующей программе. Это даст возможность увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов на конец 2018 года.

Справка Finance.ua:

  • Международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составляли 18,808 миллиарда долларов.
По материалам Економічна Правда
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