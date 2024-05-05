Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле — Finance.ua

Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%.

ТОП-5 самых популярных новых авто апреля

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 856 регистраций.

Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault.

Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третье место рейтинга.

Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 ед., и Skoda — 317 авто.

Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, апрельская реализация которого составляла — 484 ед.

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Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Напомним, в Украине достаточно большой рынок автомобилей с пробегом, поэтому подобрать машину по своему вкусу несложно.

Если бюджет ограничен отметкой в ​​$3000, придется выбирать из моделей старшего поколения, преимущественно из тех, которые были выпущены более 20 лет назад. Портал OLX собрал лучшие автомобили с ценником до 3 тысяч «зеленых».

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Укравтопром По материалам:

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