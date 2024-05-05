Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле — Finance.ua

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Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле

Технологии&Авто
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Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле
Рейтинг самых популярных новых автомобилей, которые покупали украинцы в апреле
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%.

ТОП-5 самых популярных новых авто апреля

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 856 регистраций.

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Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault.
Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третье место рейтинга.
Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 ед., и Skoda — 317 авто.
Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, апрельская реализация которого составляла — 484 ед.

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Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Напомним, в Украине достаточно большой рынок автомобилей с пробегом, поэтому подобрать машину по своему вкусу несложно.
Если бюджет ограничен отметкой в ​​$3000, придется выбирать из моделей старшего поколения, преимущественно из тех, которые были выпущены более 20 лет назад. Портал OLX собрал лучшие автомобили с ценником до 3 тысяч «зеленых».
Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Укравтопром
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