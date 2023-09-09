Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей — Finance.ua

Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей Сьогодні 06:39 — Технології&Авто

В Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак нескладно.

Якщо бюджет обмежений позначкою у $3000, доведеться вибирати з моделей старшого покоління, переважно з тих, які були випущені понад 20 років тому. Портал OLX зібрав найкращі автівки з цінником до 3 тисяч «зелених».

Honda Civic

Йдеться про автомобілі п’ятого та шостого покоління, які випускалися з 1991 до 2000 року з типом кузова седан, хетчбек, купе та універсал. Залежно від моделі, у такому авто може бути двигун об'ємом від 1,3 до 2,0 літрів і потужністю від 75 до 169 кінських сил. Головними перевагами Honda Civic є надійність, хороша керованість та невеликий розхід пального.

BMW E34

Це надійна і потужна машина. Це можуть бути 518i, 520i та 525i, які виготовлялися з 1987 до 1996 року з типом кузова седан та універсал, потужністю до 192 к.с. Не зважаючи вік, ними досі зручно керувати, вони мають просторий комфортний салон. Проте треба враховувати, що запчастини та обслуговування машин BMW коштує чималих грошей.

Mercedes Benz W124

Третє покоління автомобілів E-Class випускали з 1984 по 1997 рік. Авто доступні з кузовами седан, універсал і купе. Залежно від моделі, машина може мати бензиновий або дизельний двигун об'ємом від 2 до 3 л потужністю від 72 до 190 кінських сил. Усі модифікації Mercedes-Benz W124 відомі своєю надійністю та зручністю. Серед недоліків — недешеве обслуговування.

Daewoo Lanos

Маючи 3000 доларів можна придбати майже ідеальний Ланос з працюючим кондиціонером, гідропідсилювачем керма, склопідйомниками та ГБО. Без останнього цей автомобіль буде не зовсім рентабельний, оскільки споживає понад 10 літрів бензину в міському режимі водіння. Сильна сторона моделі - простота та дешевизна обслуговування.

Volkswagen Golf

Також можна розглянути Volkswagen Golf до 2000 року випуску. Оптимальним варіантом буде модель третього або четвертого покоління. Гольф може комплектуватися бензиновими та дизельними двигунами різної потужності. Модель відрізняється стриманим дизайном, практичністю (особливо в кузові «універсал») та надійністю.

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