С начала года акции McDonald’s упали на 7,7%: в чем причина — Finance.ua

С начала года акции McDonald’s упали на 7,7%: в чем причина Сегодня 22:17 — Фондовый рынок

С начала года акции McDonald’s упали на 7,7%: в чем причина

Акции McDonald’s упали на 7,7% с начала года, что привело к падению их рыночной стоимости до $197 млрд.

Об этом пишет CNBC.

Гигант в сфере быстрого питания сообщил о разочаровывающих продажах в четвертом квартале.

Что предшествовало

Бойкоты после того, как израильский лицензиат предложил скидки для солдат, повлияли на продажи на Ближнем Востоке и на некоторых рынках за пределами региона.

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Компания также вынуждена была временно закрыть некоторые заведения, чтобы гарантировать безопасность работников от протестов.

Ранее в этом месяце McDonald’s объявил, что выкупит 225 ресторанов, которыми управляет его израильский франчайзи.

В США сеть бургерных увидела, что клиенты с низкими доходами сократили свои расходы.

Уолл-стрит ожидает, что такая тенденция продолжится в этом квартале, прогнозируя рост продаж в одном магазине всего лишь на 2,6%, согласно оценкам StreetAccount.

Напомним, McDonald’s намерено открыть около шести ресторанов в Украине в 2024 году. В настоящее время сеть насчитывает уже 101 заведение.

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