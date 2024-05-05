С начала года акции McDonald’s упали на 7,7%: в чем причина — Finance.ua

С начала года акции McDonald’s упали на 7,7%: в чем причина
Акции McDonald’s упали на 7,7% с начала года, что привело к падению их рыночной стоимости до $197 млрд.
Об этом пишет CNBC.
Гигант в сфере быстрого питания сообщил о разочаровывающих продажах в четвертом квартале.
Что предшествовало
Бойкоты после того, как израильский лицензиат предложил скидки для солдат, повлияли на продажи на Ближнем Востоке и на некоторых рынках за пределами региона.
Читайте также
Компания также вынуждена была временно закрыть некоторые заведения, чтобы гарантировать безопасность работников от протестов.
Ранее в этом месяце McDonald’s объявил, что выкупит 225 ресторанов, которыми управляет его израильский франчайзи.
В США сеть бургерных увидела, что клиенты с низкими доходами сократили свои расходы.
Уолл-стрит ожидает, что такая тенденция продолжится в этом квартале, прогнозируя рост продаж в одном магазине всего лишь на 2,6%, согласно оценкам StreetAccount.
Напомним, McDonald’s намерено открыть около шести ресторанов в Украине в 2024 году. В настоящее время сеть насчитывает уже 101 заведение.
Поделиться новостью