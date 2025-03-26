Некоторым категориям населения упростили порядок получения пенсий и выплат — Finance.ua

Некоторым категориям населения упростили порядок получения пенсий и выплат Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Некоторым категориям населения упростили порядок получения пенсий и выплат

Правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для ВПЛ, украинцев за границей и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. Это усложняло получение средств.

Для урегулирования ситуации правительство приняло изменения, устанавливающие единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождение: в Украине, на ВОТ или за рубежом.

Что изменится

Теперь такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка , как было раньше.

Также установлено, что для получения пенсионных выплат граждане, временно проживающие за границей или проживающие на ВОТ, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно проходить ежегодно до 31 декабря.

Читайте также Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года

Кроме того, если пенсионеры проживают на ВОТ, они должны совершать минимум одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины (например, на ВОТ или за границей) — жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он.

Читайте также Куда обращаться, если не пришли выплаты ВПЛ

Выплата пенсий гражданам на ВОТ и выехавшим с ВОТ происходит при условии подтверждения информации о неполучении пенсии от рф. Для этого необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от рф и подать в ПФУ.

Что такое физическая идентификация

Физическая идентификация — это процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов, осуществляемая удаленно или лично.

Как пройти физическую идентификацию

Пройти идентификацию можно в несколько способов — офлайн, если вы находитесь в Украине на подконтрольной территории и можете обратиться лично. Или онлайн, если вы находитесь за границей или на ВОТ.

При себе нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или заграничный) как получателя выплаты или как законного представителя/помощника получателя выплаты, в случае ребенка — свидетельство о рождении ребенка;

открытый счет в любом банке Украины или карту, на которую поступает пенсия;

пенсионное удостоверение.

Способ № 1. Лично посетить орган ПФУ или банк, где открыт пенсионный счет. Граждане за границей могут лично обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины и получить документ об удостоверении факта, что лицо живо. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте на отделение ПФУ по месту регистрации.

Читайте также Только четверть ВПЛ могут позволить себе приобрести жилье — эксперт

Способ № 3. Пройти идентификацию по видеосвязи. Для этого:

2. Нажать на вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции» в верхней части экрана.

3. Заполнить все отмеченные звездочкой поля формы, которая появится на экране, а именно:

— ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

— указать адрес эл. почты и номер телефона для связи со специалистом ПФУ;

— выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom;

— указать, если требуется перевод жестового языка или физического сопровождения персонального помощника/ассистента.

4. Дать согласие на передачу личных данных и нажать «Подать заявление».

Видеоидентификация происходит не ранее чем за 10 рабочих дней и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с вами свяжется работник ПФУ.

Читайте также Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты

Во время видеоидентификации специалист ПФУ сверяет личность получателя с фото, которое содержит документ, удостоверяющий личность владельца, или сверяет личность представителя/помощника с документом, подтверждающим его полномочия.

Видеофиксация производится таким образом, чтобы видеоизображения позволяли распознать получателя/представителя/помощника и детали идентификационного документа (фото, данные).

Что будет, если не пройти физическую идентификацию

Если лицо не выйдет на связь с ПФУ и не пройдет идентификацию одним из предложенных способов выше, на банковский счет/карту пенсия не будет перечисляться. После прохождения идентификации в течение года выплата пенсии возобновится с даты ее прекращения.

Что делать, если прекратили выплату пенсии

Вероятно, что прекращена выплата пенсии либо из-за того, что лицо не прошло своевременно идентификацию, либо — если лицо проживает на ВТО, — по банковскому счету не было движения средств более шести месяцев.

Для возобновления пенсионных выплат (если выплата пенсий прекращена до 20 марта 2025 г.) необходимо написать заявление в ПФУ о возобновлении выплат, где указать банковский счет, на который необходимо производить выплаты, и пройти физическую идентификацию.

Заявление подается лично или онлайн, в частности, с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг («Дія»), или через веб-портал электронных услуг ПФУ с последующим прохождением физической идентификации.

Люди, находящиеся за границей, могут послать это письменное заявление с документом об удостоверении того, что физическое лицо живо, обычной почтой по месту регистрации.

Для возобновления выплаты пенсии из-за непрохождения физической идентификации необходимо пройти физическую идентификацию.

ПФУ примет решение о возобновлении выплаты пенсии, если лицо прошло физическую идентификацию в течение года с даты прекращения выплаты. Если обратиться позже, нужно пройти идентификацию и подать в ПФУ заявление о возобновлении пенсии. Это можно сделать лично или онлайн с использованием электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.