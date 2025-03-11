Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель) — Finance.ua

Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель)
В Пенсионном фонде утвердили показатели средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, за январь.
Он составил 18 660 гривен. Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Так, 6 марта 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18 660 гривен 32 копейки.
С 4 марта первые пенсионеры стали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом сообщило Минсоцполитики.
Кто получил индексацию:
- 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях.
- 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств.
- 98 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.
- 79,6 тысячи пенсионеров — людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты.
- 23,4 тысячи пенсионеров — бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.
Напомним, в апреле 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн).
Справка Finance.ua:
- На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 млрд. гривен. Никаких задержек не ожидается. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
- Дополнительно предусмотрено 57,5 млрд. гривен, из которых зарезервировано 35,2 млрд. гривен за счет соцстраха, а 22 млрд. гривен из средств государственного бюджета.
Поделиться новостью