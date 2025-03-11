Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель) — Finance.ua
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Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель)

Казна и Политика
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Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель)
Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель)
В Пенсионном фонде утвердили показатели средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, за январь.
Он составил 18 660 гривен. Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Так, 6 марта 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18 660 гривен 32 копейки.
Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель)
С 4 марта первые пенсионеры стали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом сообщило Минсоцполитики.
Кто получил индексацию:
  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях.
  • 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств.
  • 98 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.
  • 79,6 тысячи пенсионеров — людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты.
  • 23,4 тысячи пенсионеров — бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.
Напомним, в апреле 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн).

Справка Finance.ua:

  • На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд. гривен. Никаких задержек не ожидается. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
  • Дополнительно предусмотрено 57,5 ​​млрд. гривен, из которых зарезервировано 35,2 млрд. гривен за счет соцстраха, а 22 млрд. гривен из средств государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
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