Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель) — Finance.ua

Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Какая средняя зарплата для расчета пенсий (ПФ утвердил новый показатель)

В Пенсионном фонде утвердили показатели средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, за январь.

18 660 гривен. Об этом Он составилОб этом сообщается на сайте ПФУ.

Так, 6 марта 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18 660 гривен 32 копейки.

С 4 марта первые пенсионеры стали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев. Об этом сообщило Минсоцполитики.

Кто получил индексацию:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях.

672 тысячи пенсионеров силовых ведомств.

98 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

79,6 тысячи пенсионеров — людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты.

23,4 тысячи пенсионеров — бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Напомним, в апреле 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн).

Справка Finance.ua:

На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд. гривен. Никаких задержек не ожидается. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Дополнительно предусмотрено 57,5 ​​млрд. гривен, из которых зарезервировано 35,2 млрд. гривен за счет соцстраха, а 22 млрд. гривен из средств государственного бюджета.

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