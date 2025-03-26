Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты — Finance.ua

Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты
Правительство выполнило свои обязательства, проиндексировав в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев.
Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 25 марта.
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«Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен», — подчеркнул Денис Шмыгаль и добавил, что все пенсионные выплаты за март проведены в полном объеме.
Он подчеркнул, что правительство выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет продолжать делать это и в будущем.
Сколько пенсионеров получат повышение
«С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем», — сообщил Денис Шмыгаль.
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Напомним, что люди, у которых недостаточно трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственной помощи, предназначенную для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.
С 2025 года в Украине вводятся более строгие требования к страховому стажу для получения пенсии по возрасту:
- Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа.
- Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия назначается с 63 лет.
- При стаже от 15 до 21 года граждане смогут выйти на пенсию только в 65 лет.
- Те, у кого меньше 15 лет стажа, могут рассчитывать исключительно на государственное социальное пособие вместо пенсии.
Также напомним, в каких случаях может прекращаться выплата пенсии:
- в случае назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
- в случае смерти пенсионера.
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