Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты

Казна и Политика
91
Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты
Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты
Правительство выполнило свои обязательства, проиндексировав в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев.
Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 25 марта.
Читайте также
«Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен», — подчеркнул Денис Шмыгаль и добавил, что все пенсионные выплаты за март проведены в полном объеме.
Читайте также
Он подчеркнул, что правительство выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет продолжать делать это и в будущем.
Сколько пенсионеров получат повышение
«С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем», — сообщил Денис Шмыгаль.
Читайте также
Напомним, что люди, у которых недостаточно трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственной помощи, предназначенную для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.
С 2025 года в Украине вводятся более строгие требования к страховому стажу для получения пенсии по возрасту:
  • Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа.
  • Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия назначается с 63 лет.
  • При стаже от 15 до 21 года граждане смогут выйти на пенсию только в 65 лет.
  • Те, у кого меньше 15 лет стажа, могут рассчитывать исключительно на государственное социальное пособие вместо пенсии.
Также напомним, в каких случаях может прекращаться выплата пенсии:
  • в случае назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
  • в случае смерти пенсионера.
Сберегайте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems