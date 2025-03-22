Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года

17
Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года
Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года, Фото: freepik
С начала года при поддержке Государственной службы занятости Украины трудоустроено 3000 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ, передает Укринформ.

Сколько предпринимателей присоединились к программе компенсаций

Отмечается, что программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей. Предпринимателям было возмещено 72 млн грн.
Читайте также
В учреждении напомнили, что за каждого трудоустроенного переселенца работодателю предусмотрена компенсация, равная размеру минимальной заработной платы. В настоящее время это 8 тыс. грн.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Длительность предоставления такой услуги — 3 месяца. Однако в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью срок выплат увеличивается вдвое и составляет 6 месяцев.
С начала 2025 года по этой программе уплачены компенсации за 3 000 таких сотрудников, из которых 132 — это лица с инвалидностью.

Как работодателям присоединиться к программе

Чтобы воспользоваться компенсационной программой, работодателям нужно трудоустроить ВПЛ на условиях трудового контракта, в том числе по совместительству.
Читайте также
Не ранее чем через 5 календарных дней, но не позднее 6 месяцев со дня трудоустройства следует подать заявление о получении компенсации в центр занятости по его местонахождению или через портал «Дія» и дождаться результатов рассмотрения заявления.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems