Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года — Finance.ua

Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года
С начала года при поддержке Государственной службы занятости Украины трудоустроено 3000 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ, передает Укринформ.
Сколько предпринимателей присоединились к программе компенсаций
Отмечается, что программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей. Предпринимателям было возмещено 72 млн грн.
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В учреждении напомнили, что за каждого трудоустроенного переселенца работодателю предусмотрена компенсация, равная размеру минимальной заработной платы. В настоящее время это 8 тыс. грн.
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Длительность предоставления такой услуги — 3 месяца. Однако в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью срок выплат увеличивается вдвое и составляет 6 месяцев.
С начала 2025 года по этой программе уплачены компенсации за 3 000 таких сотрудников, из которых 132 — это лица с инвалидностью.
Как работодателям присоединиться к программе
Чтобы воспользоваться компенсационной программой, работодателям нужно трудоустроить ВПЛ на условиях трудового контракта, в том числе по совместительству.
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Не ранее чем через 5 календарных дней, но не позднее 6 месяцев со дня трудоустройства следует подать заявление о получении компенсации в центр занятости по его местонахождению или через портал «Дія» и дождаться результатов рассмотрения заявления.
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