Самыми активными покупателями стройматериалов для ремонтов оказались ВПЛ (исследование) — Finance.ua

Самыми активными покупателями стройматериалов для ремонтов оказались ВПЛ (исследование) Сегодня 10:12

Самыми активными покупателями стройматериалов для ремонтов оказались ВПЛ (исследование)

В прошлом году украинцы стали покупать меньше строительных материалов для проведения ремонтов своих помещений. Исключение — переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения и уже вернулись в Украину. Сейчас эта категория покупателей стройматериалов покупает их вдвое чаще среднестатистического украинца.

Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, комментируя результаты исследования потребительских настроений украинцев в 2024 году, проведенного Deloitte Ukraine.

Половина опрошенных Deloitte украинцев отметили, что частота приобретения строительных материалов, товаров для ремонта, строительства и DIY изменилась по сравнению с 2023 годом. В частности, 50% заявили, что реже покупают в оффлайн-магазинах, а 46% - онлайн.

В то же время, в северном регионе страны наблюдается рост как оффлайн покупок (69% против 63% в 2023 году), так и онлайн покупок (43% против 31% в 2023 году). Этот регион оказался единственным с положительной динамикой по сравнению с прошлым годом. А вот в центральном регионе наблюдается наибольшее падение покупательной активности при покупке строительных материалов и товаров для дома. Оффлайн-покупка снизилась на 18% (с 70% в 2023 году до 52% в 2024 году), а онлайн-покупка — на 13% (с 38% в 2023 году до 25% в 2024 году).

«Среди украинцев, изменивших свое местожительство после 24 февраля 2022 года, больше всего строительных материалов и товаров для ремонта требуется вернувшимся внутренне перемещенным лицам — 79%, и этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Более того, они покупают вдвое чаще среднестатистического украинца. Соответственно переселенцы, которые еще не вернулись, покупают почти втрое реже», — привела данные Шуляк.

Она напомнила, что средства на приобретение стройматериалов для ремонта домов, поврежденных в результате боевых действий или обстрелов, с мая 2023 года можно получить по программе єВідновлення. Общая сумма согласованных выплат в этой категории по состоянию на начало марта этого года составляет более 9 млрд гривен, а более 4 млрд гривен из этих средств украинцы уже потратили.

74,4% транзакций — это приобретение лесо- и строительных материалов. Средний чек — не более 9 тыс. гривен.

10,1% транзакций — это розничная продажа стекла, краски, обоев. Средний чек здесь выше — 25,4 тыс. гривен.

9,1% транзакций — оплата работы генподрядчиков жилищного и торгового строительства. Средний чек по этой категории — 43,1 тыс. гривен.

По ее словам, граждане, получающие выплаты по программе єВідновлення на ремонт поврежденных домов, могут самостоятельно выбирать как продавца строительных материалов для ремонта, так и компанию-подрядчика для этого. Впрочем, выбирать можно только из перечня зарегистрировавшихся для этого в программе предпринимателей.

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«Ни государство, ни орган местного самоуправления, ни представитель комиссии не вправе указывать, где покупать строительные материалы или у кого заказывать строительные работы. Любая монополия, любая попытка указать гражданину, в каком магазине покупать стройматериалы — это коррупция. Поэтому в программе єВідновлення на сегодня работают тысячи предприятий, связанных со строительной сферой и желающих работать с ней», — пояснила нардеп.

Для таких компаний алгоритм участия довольно прост — компания регистрируется в программе, система ее проверяет по соответствующим статистическим реестрам. Это необходимый шаг, чтобы убедиться, что компания действительно занимается строительными работами или стройматериалами, то есть у нее есть соответствующий КВЭД, где это прописано.

«Мы понимаем, что при выборе подрядчика могут быть злоупотребления, в результате которых люди останутся без ничего. Поэтому все физические лица-предприниматели, желающие участвовать в программе єВідновлення и работающие в этой сфере, все юридические лица независимо от формы собственности, они это делают. Выбрать компанию, которой нет в списке, нельзя, однако перечень предложенных компаний, повторюсь, очень широкий — это тысячи предприятий», — резюмировала Елена Шуляк.

Build Portal По материалам:

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