Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года — Finance.ua

Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года Сегодня 16:37

Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года

В 2024 году количество завершенных строительных закупок для восстановления инфраструктуры Украины составило 134,5 тыс. на сумму 271,6 млрд грн.

Об этом говорится в презентации Центра экономической стратегии в рамках проекта «Контроль расходов на восстановление Украины».

В прошлом году было объявлено 142,6 тыс. строительных закупок. Из них завершены 94,3% (134,5 тыс.), не состоялись — 4,1%, отменены — 1,4%, еще идут — 0,2%.

Читайте также Закупили на 65 млрд грн: кто выигрывал больше всего в публичных закупках в 2024 году

По сравнению с 2023 годом количество завершенных закупок уменьшилось на 23%, а их стоимость в гривневом измерении упала на 6%.

При этом очень низкая конкурентность остается одной из ключевых проблем публичных закупок. В 2024 году неконкурентными были 79,2% завершенных закупок с использованием электронной системы и 96,6% всех закупок.

Самая большая закупка декабря 2024 года организована «Укргидроэнерго» и предусматривает строительство для защиты Днестровской ГАЭС на 4,8 млрд грн.

Проблема искусственной допороговости закупок

Электронная система была использована для 21,9 тысяч завершенных закупок (16,3%) на общую сумму 162,8 млрд грн (60%).

Выручка строительных компаний

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.