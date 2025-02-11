Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года — Finance.ua
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Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года

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Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года
Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года
В 2024 году количество завершенных строительных закупок для восстановления инфраструктуры Украины составило 134,5 тыс. на сумму 271,6 млрд грн.
Об этом говорится в презентации Центра экономической стратегии в рамках проекта «Контроль расходов на восстановление Украины».
В прошлом году было объявлено 142,6 тыс. строительных закупок. Из них завершены 94,3% (134,5 тыс.), не состоялись — 4,1%, отменены — 1,4%, еще идут — 0,2%.
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По сравнению с 2023 годом количество завершенных закупок уменьшилось на 23%, а их стоимость в гривневом измерении упала на 6%.
Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года
При этом очень низкая конкурентность остается одной из ключевых проблем публичных закупок. В 2024 году неконкурентными были 79,2% завершенных закупок с использованием электронной системы и 96,6% всех закупок.
Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года
Самая большая закупка декабря 2024 года организована «Укргидроэнерго» и предусматривает строительство для защиты Днестровской ГАЭС на 4,8 млрд грн.
Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года

Проблема искусственной допороговости закупок

Электронная система была использована для 21,9 тысяч завершенных закупок (16,3%) на общую сумму 162,8 млрд грн (60%).
Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года

Выручка строительных компаний

Закупки на восстановление: крупнейшие строительные тендеры 2024 года
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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