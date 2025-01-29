Закупили на 65 млрд грн: кто выигрывал больше всего в публичных закупках в 2024 году — Finance.ua

Закупили на 65 млрд грн: кто выигрывал больше всего в публичных закупках в 2024 году Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Закупили на 65 млрд грн: кто выигрывал больше всего в публичных закупках в 2024 году

В 2024 году победителем самого дорогого лота в 14,6 млрд грн стало ООО «Энерго сбыт транс».

Об этом сообщают аналитики R&D центра YouControl.

Тендеры на услуги по предоставлению электроэнергии и строительных работ

Общая сумма проанализированных 120 процедур публичных закупок за 2024 год составила около 65 млрд грн. Победителями стали 95 компаний, некоторые из них победили в проанализированных тендерах с самыми большими суммами по несколько раз.

Предметом закупки 40 процедур были товары и услуги из раздела Единого закупочного словаря (ЕСС) — Нефтепродукты, топливо, электроэнергия и другие источники энергии на общую сумму 30 млрд грн, что составляет более 46% от совокупной суммы проанализированных закупок.

34 из 120 самых дорогих тендеров за 2024 год на совокупную сумму 18,2 млрд грн или 28,1% от общей суммы проанализированных закупок касались строительных и ремонтных работ.

Также значительная доля по сумме пришлась на 11 тендеров из раздела Дополнительные и вспомогательные транспортные услуги; услуги туристических агентств. Их общая сумма составила 6,7 млрд грн или 10,3% от совокупной суммы проанализированных закупок.

Наибольшее количество победителей закупок в 2024 году зарегистрировано в Киеве (44), Днепропетровской (14) и Одесской (11) областях.

Победители публичных закупок

19 победивших компаний связаны с 16 финансово-промышленными группами в системе YouControl.

Несмотря на то, что доля товаров и услуг из раздела Нефтепродукты, топливо, электроэнергия и другие источники энергии количественно и качественно больше предоставляемых услуг из раздела Строительные работы и текущий ремонт, 7 из 10 самых дорогих процедур публичных закупок за 2024 год касаются именно строительства, ремонта и обслуживание дорог.

Инфографика: YouControl

Победителем дорогого лота в 14,6 млрд грн в 2024 году стало ООО «Энерго Сбыт Транс». Участником компании является ООО «Сбыт Энерджи ЛТД», которое, в свою очередь, принадлежит государственной компании АО «Укрзализныця».

Тендер на строительство сооружения для защиты основного электрического оборудования Днестровской ГАЭС ЧАО «Укргидроэнерго» на сумму 4,2 млрд грн выиграло ЧП «Элитбуд-1», зарегистрированное в Житомирской области.

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Среди самых дорогих процедур публичных закупок за 2024 год ООО «Автомагистраль-Пивдень» попало сразу на 3, 9 и 10 ступеньки. Компания стала победителем четырех из 120 проанализированных закупок на общую сумму 4,6 млрд грн, и три из них попали в десятку крупнейших по сумме. Единоличным участником компании является Александр Бойко из Одесской области. В ноябре 2017-июле 2020 гг. он был одним из бенефициаров ООО «Бетонные покрытия и технологии» вместе с ключевыми лицами ФПГ «Ростдорстрой» Евгением Коноваловым и Юрием Шумахером.

Компания ООО «Ростдорстрой», входящая в вышеупомянутую одноименную финансово-промышленную группу, занимает 7 строчку среди победителей закупок с суммой в 1,2 млрд грн. Компания стала победителем еще 2 тендеров по выборке на общую сумму 1,3 млрд грн. В сотню самых дорогих проанализированных процедур публичных закупок вошла закупка материалов для устройства дорожного покрытия на 190 млн грн. Победителем стало ООО «Паркинг+», участником которого является ООО «Ростдорстрой».

«Российский след» у победителей публичных закупок

У трех компаний-победителей проанализированных процедур публичных закупок сработал фактор Экспресс-анализа от YouControl относительно связанности с рф и рб, две из них исторические:

АО «Харьковоблэнерго» стало победителем тендера по предоставлению услуг по распределению электрической энергии и по обеспечению перетоков реактивной электрической энергии на сумму 173,4 млн грн для КП «Харьковский метрополитен». Бенефициаром облэнерго является экснародный депутат Украины Вадим Новинский, находящийся под действием санкций СНБО до сентября 2029 года. Однако до марта 2021 года бенефициаром компании выступал гражданин россии Владимир Лукьяненко, который тоже находится под санкциями Украины с 12.03.2023 года.

Тендер на 165,1 млн грн на предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и сопутствующих услуг для Службы восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области выиграло ООО «Дорекс — Безпека руху». Участником организации до 2008 года был граждан беларуси Андрей Сарнацкий. Это предприятие фигурирует в решении Киевского апелляционного суда от 16.10.2023 года как один из участников организованной преступной группы, которая имела целью противоправно завладеть средствами территориальной громады города Киева, которые предназначались для оплаты работ по капитальному ремонту парков, скверов и устройств объектов благоустройства, заказчиком которых выступало КО «Киевзеленстрой».

Фактор принадлежности к международной группе компаний, в структуре которой есть компания, зарегистрированная по законодательству российской федерации, сработал по компании ООО «Интерпайп Украина». Ее бенефициаром выступает экс-народный депутат Украины, ключевое лицо группы «Истван» Виктор Пинчук. Участником украинской компании выступает Interpipe Limited, зарегистрированная на Кипре. Эта же фирма является участницей российского ООО «Интерпайп-М», фигурирующего в отчете Interpipe Holdings Plc, обнародованном на официальном сайте группы.

Инфографика: YouControl

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