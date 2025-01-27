Где в Украине больше всего компаний с «российским следом», и сколько они зарабатывают — Finance.ua

Где в Украине больше всего компаний с «российским следом», и сколько они зарабатывают Сегодня 10:02 — Криптовалюта

Где в Украине больше всего компаний с «российским следом», и сколько они зарабатывают, freepik

Несмотря на запрет закона, 93 компании за полгода избавились от «российского следа» и продолжают вести бизнес в Украине и даже выигрывать государственные тендеры. Больше всего из них в Киеве и Одессе — 59,1%. В общей сложности более 18 тыс. компаний с российскими собственниками было зарегистрировано в Украине на момент полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Опендатабот.

«Более 18 тыс. компаний в Украине имели российского владельца по состоянию на начало полномасштабного. 93 компании за последние полгода фиктивно удалили российских владельцев, несмотря на законодательный запрет. На май 2024 года таких бизнесов было 621», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «Оппендатабот уже направил обращение в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить законность таких перерегистраций.

Где больше всего компаний с российским следом

Больше всего компаний, лишившихся российского следа, зарегистрировано в Киеве — 47 или 50.5%. Далее следует Одесщина — 8 (8.6%), а замыкает тройку Полтавщина — 5 (5.4%).

Инфографика: Опендатабот

19,4% таких компаний занимаются оптовой торговлей. Еще 12,9% специализируются на операциях с недвижимым имуществом, а 9,7% - на строительстве.

Инфографика: Опендатабот

Сколько зарабатывают такие компании

Почти у половины компаний с российским следом доход до 10 млн грн в 2023 году. От 10 до 100 млн грн зарабатывали 12,9% бизнесов. Более 100 млн грн смогли приобрести только две компании.

Инфографика: Опендатабот

С начала полномасштабной войны эти бизнесы активно участвовали в тендерах. Лидируют по госзакупкам такие компании с российским прошлым:

ООО «Текстер ЛТД» — 7 тендеров общей суммой 19,6 млн грн;

ООО «Велесгард» — 1 тендер на сумму 19,3 млн грн;

ООО «Эра Мобайл» — 37 тендеров общей суммой 1,9 млн грн;

Общество с дополнительной ответственностью «Брацлав» — 27 тендеров общей суммой 1,7 млн ​​грн;

ООО «Тепловенмонтаж» — 10 тендеров общей суммой 1 млн грн.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из россии, кроме нескольких четко определенных законом случаев. Если изменения владельцев были осуществлены незаконно, это означает, что российский бизнес продолжает действовать в Украине, обходя законодательные ограничения.

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