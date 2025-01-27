НБУ выпустил в продажу 5 грн с уникальным дизайном (фото, цена) — Finance.ua
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НБУ выпустил в продажу 5 грн с уникальным дизайном (фото, цена)

Личные финансы
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НБУ выпустил в продажу 5 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
НБУ выпустил в продажу 5 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
НБУ начал продавать памятную монету 5 грн, которая посвящена казакам-характерникам и получила название «Ни пуля, ни сабля!».
Об этом сообщили в НБУ.
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Напомним, монета была введена в обращение 4 декабря 2024 года. Текущий раунд продаж стартовал 21 января.
НБУ выпустил в продажу 5 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
«Памятная монета посвящена легендарным воинам Запорожской Сечи — казакам-характерникам. Эти победители, овеянные мистической славой, отличались непревзойденным мастерством в бою и владением оружием, что вызывало страх у врагов и восхищение у союзников. Сегодня украинские защитники, подобно своим предкам, демонстрируют исключительную храбрость, стойкость и верность Родине, продолжая славные традиции казачества», — рассказали о монете в НБУ.
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Где можно купить монету
Памятные монеты «Ни пуля, ни сабля!» в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена — 161 грн.
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В Нацбанке сообщали, что они будут доступны в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Ощадбанк; ПУМБ.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины представил серебряную монету «Цифровое государство», которую посвятил достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций. Тираж монеты ограничен — до 7 500 монет. Она имеет номинал 10 гривен, изготовлена ​​в форме квадрата из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
  • Национальный банк с 5 ноября ввел в оборот новую памятную монету из серии «Восточный календарь» — «Год Змеи», посвященную символу будущего года. Приобрести памятную монету «Год Змеи» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
  • НБУ презентовал новую памятную монету «Новогодняя игрушка». Памятная монета «Новогодняя игрушка» изготовлена ​​из серебра, номинал — 10 гривен. На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.
Finance.ua предоставляет примеры монет, наличие или приобретение которых может стать поводом у вас для появления прибыли:

Популярные инвестиционные монеты: обзор самых выгодных вариантов

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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