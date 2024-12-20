НБУ презентовал новую памятную монету «Новогодняя игрушка» — Finance.ua
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НБУ презентовал новую памятную монету «Новогодняя игрушка»

Личные финансы
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НБУ презентовал новую памятную монету «Новогодняя игрушка»
НБУ презентовал новую памятную монету «Новогодняя игрушка», Фото: НБУ
Национальный банк Украины представил новую памятную монету под названием «Новогодняя игрушка».
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Соблюдая традиции, в предрождественские и новогодние дни Национальный банк выпустил новую памятную монету „Новогодняя игрушка“. Ее презентовал Глава НБУ Андрей Пышный», — сказано в сообщении.
По словам Пышного, на новой монете символически изобразили военных, которым в настоящее время выражаем благодарность каждый день. «Этой монетой отдаем им честь и уважение», — подчеркнул Андрей Пышный.

Дизайн монеты

Памятная монета «Новогодняя игрушка» изготовлена ​​из серебра, номинал — 10 гривен.
На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На реверсе — рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. В центре расположена елка с главным символом Рождества — Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, который олицетворяет современных защитников Украины, стремящихся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных.

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Монета украшена эмалью и локальной позолотой.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Ее дизайн создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Тираж — до 10 тысяч штук.

Как купить монету

С 20 декабря 2024 года в интернет-магазине НБУ можно будет приобрести первую часть тиража памятных монет «Новогодняя игрушка».
Реализация банков-дистрибьюторов начнется по мере отгрузки продукции Банкнотно-монетным двором. О начале реализации узнайте на сайтах банков-дистрибьюторов.
Напомним, Национальный банк Украины представил серебряную монету «Цифровое государство», которую посвятил достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций. Тираж монеты ограничен — до 7 500 монет. Она имеет номинал 10 гривен, изготовлена ​​в форме квадрата из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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