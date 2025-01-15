НБУ назвал самые распространенные банкноты и монеты в Украине — Finance.ua

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НБУ назвал самые распространенные банкноты и монеты в Украине

Личные финансы
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НБУ назвал самые распространенные банкноты и монеты в Украине
НБУ назвал самые распространенные банкноты и монеты в Украине
На 1 января 2025 года больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,4% и 1,8% от общего количества обращения соответственно).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2024 году приходится на монеты номиналом в 5 и 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 27% и 33% соответственно по сравнению с началом 2024 года.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монетами, способными находиться в обращении значительно дольше.

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Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом 2024 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.
Также динамика объемов банкнот в обращении за 2024 год свидетельствует о постоянном спросе на банкноты номиналом 1 000 гривен, что является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают более высокие номиналы банкнот для хранения сбережений.

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В то же время среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 24,5% (в том числе в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривен и начала постепенного изъятия. обращения).
Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 15% и 11% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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